Advertisement

عربي-دولي

"خطر شديد" يُهدّد العالم عام 2100.. ما الذي سيحدُث؟

Lebanon 24
26-08-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-984385-637971057085168160.jpg
Doc-P-984385-637971057085168160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "العالم على موعد مع خطر شديد عام 2100"، وجاء فيه:
 
Advertisement
حذر العلماء من أن الحرارة الشديدة ستجعل كوكبنا في خطر بحلول عام 2100، مشيرين إلى أن زيادة سخونة العالم تُهدد إمكانية السكن في العديد من المناطق حول خط الاستواء.

عوامل الخطر

تشير التقديرات الجديدة إلى أن المناطق المدارية وشبه الاستوائية، بما في ذلك الهند وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ستشهد درجات حرارة شديدة الخطورة في معظم أيام السنة، عام 2100.

في غضون ذلك، ستشهد خطوط العرض الوسطى في العالم موجات حرارة شديدة. ففي مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، على سبيل المثال، يتوقع الباحثون زيادة 16 ضعفا في موجات الحرارة الخطيرة بحلول نهاية القرن.

وبحسب الدراسة التي نشرت في "كوميونيكيشن إيرث آند إنفيرومينت"، يقول الباحثون إن العالم سيتجاوز درجتين مئويتين من الاحترار بحلول عام 2050.

وما لم يتمكن العالم من التعاون لتنفيذ تدابير التكيف السريع، فمن المحتمل أن يكون هناك العديد من الوفيات، لكن كل جزء يمكننا خفضه من درجات الحرارة سينقذ الأرواح حتماً.

وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الاحتباس الحراري مسؤول بالفعل عن وفاة واحدة من كل ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالحرارة على مستوى العالم.

وبناءً على هذه المعدلات، تتوقع دراسات أخرى أن البشر سيموتون بأرقام قياسية في العقود القادمة حيث يحكم تغير المناخ قبضته على كوكبنا.

محاولات الحد من الاحترار معقدة

ووسط ذلك، فإنّ كيفية تعامل البشر مع الإجهاد الحراري معقدة بسبب عوامل أخرى مثل الرطوبة.

وتستند التقديرات الحالية إلى مقياس يُعرف باسم مؤشر الحرارة، والذي يأخذ في الاعتبار الرطوبة النسبية حتى درجات حرارة معينة.

وهذا هو القياس التقليدي الذي يستخدمه الباحثون لقياس الإجهاد الحراري، ومع ذلك فقد وجدت الدراسات الحديثة أن جسم الإنسان قد لا يكون قادراً على التعامل مع قدر الحرارة والرطوبة التي يشير لها هذا المؤشر.

وعند مستوى الرطوبة بنسبة 100 بالمئة، فالأبحاث الجديدة تشير إلى أنه حتى الأشخاص الأصحاء والشباب قد لا يتجاوزون 31 درجة مئوية.

مع كل هذا، فإنه في مؤشر الحرارة التقليدي، تعتبر درجات الحرارة خطيرة عندما تتجاوز 40 درجة مئوية (103 درجة فهرنهايت) وخطيرة للغاية عندما تتجاوز 51 درجة مئوية.

وبحلول العام 2050 في المناطق الاستوائية، يمكن تجاوز مؤشر الحرارة الخطير في 50 بالمئة من الأيام كل عام. أما بحلول عام 2100، فيمكن تجاوزه في معظم الأيام.

والأكثر من ذلك، فإن حوالي 25 بالمئة من تلك الأيام يمكن أن تكون شديدة الحرارة، ويمكن أن تتجاوز عتبات شديدة الخطورة.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-08-26
12:30 | 2022-08-26
12:00 | 2022-08-26
11:30 | 2022-08-26
11:00 | 2022-08-26
10:30 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website