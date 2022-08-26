29
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
29
o
زحلة
28
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"خطر شديد" يُهدّد العالم عام 2100.. ما الذي سيحدُث؟
Lebanon 24
26-08-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "العالم على موعد مع خطر شديد عام 2100"، وجاء فيه:
Advertisement
حذر العلماء من أن الحرارة الشديدة ستجعل كوكبنا في خطر بحلول عام 2100، مشيرين إلى أن زيادة سخونة العالم تُهدد إمكانية السكن في العديد من المناطق حول خط الاستواء.
عوامل الخطر
تشير التقديرات الجديدة إلى أن المناطق المدارية وشبه الاستوائية، بما في ذلك الهند وشبه الجزيرة العربية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ستشهد درجات حرارة شديدة الخطورة في معظم أيام السنة، عام 2100.
في غضون ذلك، ستشهد خطوط العرض الوسطى في العالم موجات حرارة شديدة. ففي مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة، على سبيل المثال، يتوقع الباحثون زيادة 16 ضعفا في موجات الحرارة الخطيرة بحلول نهاية القرن.
وبحسب الدراسة التي نشرت في "كوميونيكيشن إيرث آند إنفيرومينت"، يقول الباحثون إن العالم سيتجاوز درجتين مئويتين من الاحترار بحلول عام 2050.
وما لم يتمكن العالم من التعاون لتنفيذ تدابير التكيف السريع، فمن المحتمل أن يكون هناك العديد من الوفيات، لكن كل جزء يمكننا خفضه من درجات الحرارة سينقذ الأرواح حتماً.
وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن الاحتباس الحراري مسؤول بالفعل عن وفاة واحدة من كل ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالحرارة على مستوى العالم.
وبناءً على هذه المعدلات، تتوقع دراسات أخرى أن البشر سيموتون بأرقام قياسية في العقود القادمة حيث يحكم تغير المناخ قبضته على كوكبنا.
محاولات الحد من الاحترار معقدة
ووسط ذلك، فإنّ كيفية تعامل البشر مع الإجهاد الحراري معقدة بسبب عوامل أخرى مثل الرطوبة.
وتستند التقديرات الحالية إلى مقياس يُعرف باسم مؤشر الحرارة، والذي يأخذ في الاعتبار الرطوبة النسبية حتى درجات حرارة معينة.
وهذا هو القياس التقليدي الذي يستخدمه الباحثون لقياس الإجهاد الحراري، ومع ذلك فقد وجدت الدراسات الحديثة أن جسم الإنسان قد لا يكون قادراً على التعامل مع قدر الحرارة والرطوبة التي يشير لها هذا المؤشر.
وعند مستوى الرطوبة بنسبة 100 بالمئة، فالأبحاث الجديدة تشير إلى أنه حتى الأشخاص الأصحاء والشباب قد لا يتجاوزون 31 درجة مئوية.
مع كل هذا، فإنه في مؤشر الحرارة التقليدي، تعتبر درجات الحرارة خطيرة عندما تتجاوز 40 درجة مئوية (103 درجة فهرنهايت) وخطيرة للغاية عندما تتجاوز 51 درجة مئوية.
وبحلول العام 2050 في المناطق الاستوائية، يمكن تجاوز مؤشر الحرارة الخطير في 50 بالمئة من الأيام كل عام. أما بحلول عام 2100، فيمكن تجاوزه في معظم الأيام.
والأكثر من ذلك، فإن حوالي 25 بالمئة من تلك الأيام يمكن أن تكون شديدة الحرارة، ويمكن أن تتجاوز عتبات شديدة الخطورة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتظروا.. ماذا سيحصلُ ظهر اليوم في كلّ لبنان؟
Lebanon 24
انتظروا.. ماذا سيحصلُ ظهر اليوم في كلّ لبنان؟
01:15 | 2022-08-26
26/08/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة شبابية بالشورت القصير: "مش مصدقة انو الصيفية قربت تخلص"... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة شبابية بالشورت القصير: "مش مصدقة انو الصيفية قربت تخلص"... شاهدوا كيف بدت! (صورة)
14:00 | 2022-08-25
25/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عائلة الضحية إيلي ناجي طانيوس: نستنكر أشد الاستنكار التطاول على ميقاتي
Lebanon 24
عائلة الضحية إيلي ناجي طانيوس: نستنكر أشد الاستنكار التطاول على ميقاتي
15:47 | 2022-08-25
25/08/2022 03:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ مؤسف لشابّة في بيروت.. شاهدوا ما حصل معها وسط الطريق!
Lebanon 24
مشهدٌ مؤسف لشابّة في بيروت.. شاهدوا ما حصل معها وسط الطريق!
00:37 | 2022-08-26
26/08/2022 12:37:27
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن رواتب التّقاعد.. إليكم ما يجري في الكواليس
Lebanon 24
خبرٌ سار بشأن رواتب التّقاعد.. إليكم ما يجري في الكواليس
23:28 | 2022-08-25
25/08/2022 11:28:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:00 | 2022-08-26
ماذا كشف الحارس السابق للاميرة ديانا قبل أسابيع من مقتلها؟
12:30 | 2022-08-26
قديروف للمخابرات الأوكرانيّة: أين ألقاكم؟
12:00 | 2022-08-26
زابوريجيا... بؤرة الحرب الأوكرانية تثير مخاوف من "كارثة نووية مرتقبة"
11:30 | 2022-08-26
البابا فرنسيس مستعد لزيارة دونباس بعد زيارة لروسيا
11:00 | 2022-08-26
سعيد يكلف الحكومة بإعداد نص مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس نواب الشعب
10:30 | 2022-08-26
ماكرون يُغرّد باللغة العربيّة... ماذا قال؟
فيديو
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:42 | 2022-08-25
26/08/2022 20:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
يخت فاخر ينقلب وتبتلعه المياه في أعماق البحر المتوسط.. شاهدوا الفيديو
02:00 | 2022-08-25
26/08/2022 20:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
Lebanon 24
طفلة تتزوج 4 رجال في شهر واحد!
07:55 | 2022-08-23
26/08/2022 20:16:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact