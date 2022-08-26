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عربي-دولي

تركيا: روسيا والغرب يلتزمان بشروط معاهدة مونترو

Lebanon 24
26-08-2022 | 05:30
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أفاد وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار بأن "روسيا والغرب يلتزمان بشروط اتفاقية مونترو، ولا يوجد دخول أو خروج للسفن الحربية".

ونقلت قناة "هابر" التلفزيونية عن أكار قوله: "نعمل على ضمان عدم تحول البحر الأسود إلى منطقة تنافس استراتيجي، نحن نمتثل لتنفيذ اتفاقية مونترو، ولا يوجد دخول أو خروج للسفن الحربية.
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وتم اعتماد اتفاقية مونترو في عام 1936، التي تنص على تقييد مرور السفن الحربية عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور للحفاظ على حرية المرور عبر المضائق للسفن التجارية سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب.

في الوقت نفسه، حددت الوثيقة بقاء السفن الحربية التابعة لدول غير مطلة على البحر الأسود في البحر الأسود لمدة ثلاثة أسابيع، وفي حالات الطوارئ، يحق لتركيا حظر أو تقييد مرور الجيش عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.
المصدر: سبوتنيك
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