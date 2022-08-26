بعثة دائمة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في زابوروجيه؟

Advertisement

كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي أنه سيتم تحديد معايير مهمة الوكالة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد وجود البعثة الدائم في الموقع.وخلال مقابلة مع محطة RFI، قال غروسي: "هذه مهمة صعبة ونحتاج إلى تأمين طريق، ولذك نحتاج إلى التنسيق مع البلدين، وبالإضافة إلى ذلك يجب علينا الحصول على دعم من الأمم المتحدة بشأن الأمور اللوجستية المتعلقة بمهمة الوكالة هناك".وتابع غروسي: "نحن بحاجة إلى تحديد معالم المهمة بوضوح وربما إقامة وجود دائم للوكالة هناك على الفور"، مشدداً على أنه سيقود المهمة بنفسه.وتابع غروسي في بيانه: "يحدث كل يوم تقريباً حادث جديد في محطة زابوريجيه للطاقة النووية أو بالقرب منها، لا يمكننا تحمل إضاعة المزيد من الوقت".