رقم قياسي تفوّق على "يوم النار".. "رئة العالم" تختنق

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أعلنت أرقام رسمية تسجيل عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون في البرازيل، في مؤشر جديد إلى الدمار الذي يلحق بأكبر غابة مطرية في العالم، والتي تعرف أيضاً باسم رئة العالم.ورصدت صور أقمار اصطناعية 3358 حريقاً، بتاريخ 22 آب وهو أكبر رقم يسجل في يوم واحد منذ أيلول 2007، أي قبل 15 عاماً، كما أكد مسؤول من المعهد الوطني لدراسات الفضاء لوكالة فرانس برس.وهذا الرقم أعلى بثلاث مرات من عدد الحرائق في 10 آب 2019 المعروف باسم "يوم النار"، عندما أطلق المزارعون البرازيليون عملية قطع وحرق واسعة في شمال شرق البلاد امتدت إلى ساو باولو على بعد حوالي 2500 كيلومتر مما أدى إلى إدانة دولية.وقال ألبرتو سيتزر، رئيس برنامج مراقبة الحرائق في المعهد، إنه لا يوجد دليل على أن حرائق، الاثنين، منسقة بل تبدو جزءاً من نمط عام لزيادة إزالة الغابات.ويعزو خبراء الحرائق في منطقة الأمازون إلى تصرفات المزارعين ومربي الماشية والمضاربين الذين يقومون بإفراغ الأراضي بشكل غير قانوني عبر إحراق الأشجار.وقال سيتزر إن "المناطق التي تشتد فيها الحرائق تنتقل باتجاه الشمال" وفق مسار "قوس يتسع لانحسار الغابة".