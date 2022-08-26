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عربي-دولي

حادثة "ريان" تعود للذاكرة... وفاة طفل عمره سنتين فقط داخل بئر!

Lebanon 24
26-08-2022 | 06:33
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لقي طفل مغربي يبلغ من العمر حوالي عامين حتفه، عقب سقوطه في بئر بجوار منزل أهله بإقليم الفقيه بن صالح في المغرب، ما أعاد للذاكرة حادثة "الطفل ريان" التي شغلت الرأي العام المغربي والعربي وحتى العالمي قبل أشهر.
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وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطفل كان يلعب أمام منزل أسرته، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه في البئر.
وأشارت مصادر إعلام إلى أن "عمق البئر يتجاوز 46 مترا"، مؤكدة أن ضيق وعمق البئر تسببا في استغراق عملية إنقاذ الطفل وقتا أطول، حيث انتشلت الأجهزة المعنية جثة الضحية بعد حوالي ساعتين من سقوطه بالبئر.

وضجت الأوساط المحلية على وقع الحادثة التي استحضرت واقعة الطفل "ريان".

 
(العربية)
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