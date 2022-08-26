ما مصير الأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة لأوكرانيا؟

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اعتبر المفتش العام في البنتاغون شون أودونيل أن المسؤولين الأوكرانيين لا يمكنهم بالضبط معرفة أين سينتهي المطاف بالأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة.وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" قال أودونيل: "يجب فحص نظام تتبع الأسلحة كجزء من عمليات التدقيق، حيث يحتفظ المسؤولون الأوكرانيون بسجلات المعدات الأميركية من خلال "الإيصالات".ولفت أودونيل إلى أن "هذه كلها وثائق ورقية، ربما لا يعرف المسؤولون في أوكرانيا بالضبط أين ستنتهي المعدات التي تصل إلى البلاد"، مشيراً إلى أن "سوء حفظ السجلات كان له تأثير سلبي على تحقيقات البنتاغون في العراق وأفغانستان".وشدد أودونيل على أن مكتبه يخطط للنظر في اتفاقيات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الولايات المتحدة والناتو، وفعالية التدريب العسكري الأوكراني، وإمكانية تحويل المعدات القتالية إلى السوق السوداء".