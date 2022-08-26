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إقتصاد

ماكرون ينوّه بمساهمة الجزائر بتنويع مصادر إمدادات الغاز لأوروبا

Lebanon 24
26-08-2022 | 07:30
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نوّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمساهمة الجزائر في تنويع مصادر إمدادات الغاز لأوروبا، من خلال زيادة صادراتها إلى إيطاليا.

وقال ماكرون في ثاني أيام زيارته للجزائر: "لسنا في منافسة مع إيطاليا على الغاز الجزائري"، مشدداً على "ضعف أهمية الغاز في مزيج الطاقة" بفرنسا.
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كما شكر الجزائر على زيادة الكميات في أنبوب الغاز الذي يغذي إيطاليا، لما في ذلك من أهمية بتنويع المصادر في أوروبا التي كانت تعتمد بشدة على الغاز الروسي.

وقال ماكرون إن التعاون مع الجزائر لن يغير وضع إمدادات الطاقة لفرنسا، وإنه واثق بشأن إمدادات الطاقة الفرنسية هذا الشتاء، مشيرا ًإلى أن بلاده أقل اعتمادا على الغاز الروسي من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأجرى ماكرون مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، الخميس، محادثات بناءة وواعدة وتعهدا العمل معاً من أجل إرساء علاقات استراتيجية، وذلك في اليوم الأول من زيارة تستمر ثلاثة أيام وتهدف إلى طي صفحة القطيعة بين البلدين.

وقال تبون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون إن المحادثات التي استمرت أكثر من ساعتين كانت صريحة و"تنمّ عن مدى خصوصية العلاقات بين بلدينا وعمقها وتشعبها".

وأكد الرئيس الجزائري أنه جرى الاتفاق على "توجه جديد" في العلاقات يقوم على مبادئ الاحترام والثقة من أجل إرساء علاقات استراتيجية، لافتاً إلى أنه سيتم "تكثيف وتيرة تبادل الزيارات".

كما أعرب تبون عن أمله في أن "تفتح آفاقا جديدة في علاقات الشراكة والتعاون"، معلناً عن تكثيف عمل عدد من اللجان الوزارية المشتركة بين البلدين من أجل "تجاوز مختلف العقبات التي تواجه تحقيق أهداف شعبينا وبلدينا".
المصدر: الحرة

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