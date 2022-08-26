Advertisement

عربي-دولي

الدفاعات الجوية الروسية تتصدّى لصواريخ أوكرانية على هذه المدينة الاستراتيجية

Lebanon 24
26-08-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-984474-637971229111164323.JPG
Doc-P-984474-637971229111164323.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تصدت الدفاعات الجوية الروسية لأهداف صاروخية فوق مدينة خيرسون أطلقت من قبل القوات العسكرية الأوكرانية.

ودوّت انفجارات في سماء المدينة، حيث تبين أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الروسية عملت على إسقاط عشرة صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على مدينة خيرسون.
Advertisement

وكانت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه قد خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف بمساعدة القوات الروسية.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:28 | 2022-08-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-08-26
12:30 | 2022-08-26
12:00 | 2022-08-26
11:30 | 2022-08-26
11:00 | 2022-08-26
10:30 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website