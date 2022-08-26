الدفاعات الجوية الروسية تتصدّى لصواريخ أوكرانية على هذه المدينة الاستراتيجية

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تصدت الدفاعات الجوية الروسية لأهداف صاروخية فوق مدينة خيرسون أطلقت من قبل القوات العسكرية الأوكرانية.ودوّت انفجارات في سماء المدينة، حيث تبين أن الدفاعات الجوية التابعة للقوات الروسية عملت على إسقاط عشرة صواريخ أطلقتها القوات الأوكرانية على مدينة خيرسون.وكانت مقاطعة خيرسون وجزء كبير من مقاطعة زابوروجيه قد خرجت من نطاق سيطرة الحكومة الأوكرانية في كييف بمساعدة القوات الروسية.