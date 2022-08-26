سعيد يكلف الحكومة بإعداد نص مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس نواب الشعب

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قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، ماهر الجديدي، إن الرئيس قيس سعيد، كلف الحكومة بإعداد نص مشروع قانون يتعلق بانتخاب مجلس نواب الشعب.وأكد الجديدي أن الهيئة جاهزة ماديا وبشريا ولوجستيا لتنظيم الانتخابات التشريعية القادمة، مشددا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مقترحاتها لصياغة القانون الانتخابي الجديد.وأشار إلى أن إدارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة ولجنة على مستوى رئاسة الجمهورية تعملان على إعداد المرسوم المتعلق بأحكام خاصة تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمان، مشددا على ضرورة التنسيق بين الجانبين وبين هيئة الانتخابات لتفادي الإشكاليات التقنية وتنظيم الانتخابات التشريعية.