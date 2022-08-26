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لوكاشينكو: عدلنا طائرات حربية لحمل رؤوس نووية

Lebanon 24
26-08-2022 | 09:30
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كشف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أنه تم إدخال تعديلات على طائرات حربية من طراز "سو-24" كي تتمكن من حمل أسلحة نووية.

وقال لوكاشينكو للصحفيين، إنه اتفق في السابق على هذه الخطوة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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(سكاي نيوز)
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