لوكاشينكو: عدلنا طائرات حربية لحمل رؤوس نووية

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كشف رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أنه تم إدخال تعديلات على طائرات حربية من طراز "سو-24" كي تتمكن من حمل أسلحة نووية.وقال لوكاشينكو للصحفيين، إنه اتفق في السابق على هذه الخطوة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.