ماكرون يُغرّد باللغة العربيّة... ماذا قال؟

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة باللغة العربية على "تويتر" إن "الجزائر تمثل بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره".وكتب ماكرون: "تمثل الجزائر بلدا أساسيا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل".وأضاف: "تتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها".