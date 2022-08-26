Advertisement

عربي-دولي

قديروف للمخابرات الأوكرانيّة: أين ألقاكم؟

Lebanon 24
26-08-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-984498-637971266753294048.jpg
Doc-P-984498-637971266753294048.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، على اتهام هيئة الأمن الأوكرانية، له بارتكاب مع اثنين من مرؤوسيه جرائم حرب خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في دونباس.

وقال رئيس الشيشان خلال رده على الاتهامات الأوكرانية: "حددوا بأنفسكم المكان الذي يجب القدوم إليه لمقابلتكم".
Advertisement

وتابع قديروف على قناته في تيلغرام: "بكل سرور سنحضر لكي نحدد ونعرف من هو المجرم ومن هو الإرهابي".

وأضاف قديروف أنه "شارك وسيستمر في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، وأشار إلى أنه "كان يمكنه منذ فترة طويلة اقتحام كييف والتقاط زيلينسكي وأمثاله الآخرين والزج بهم في القبو للاستجواب".
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2022-08-26
15:30 | 2022-08-26
15:00 | 2022-08-26
14:30 | 2022-08-26
14:00 | 2022-08-26
13:30 | 2022-08-26
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website