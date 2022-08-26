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عربي-دولي
قديروف للمخابرات الأوكرانيّة: أين ألقاكم؟
Lebanon 24
26-08-2022
|
12:30
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رد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، على اتهام هيئة الأمن الأوكرانية، له بارتكاب مع اثنين من مرؤوسيه جرائم حرب خلال تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في دونباس.
وقال رئيس الشيشان خلال رده على الاتهامات الأوكرانية: "حددوا بأنفسكم المكان الذي يجب القدوم إليه لمقابلتكم".
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وتابع قديروف على قناته في تيلغرام: "بكل سرور سنحضر لكي نحدد ونعرف من هو المجرم ومن هو الإرهابي".
وأضاف قديروف أنه "شارك وسيستمر في المشاركة في العملية العسكرية الخاصة"، وأشار إلى أنه "كان يمكنه منذ فترة طويلة اقتحام كييف والتقاط زيلينسكي وأمثاله الآخرين والزج بهم في القبو للاستجواب".
(روسيا اليوم)
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