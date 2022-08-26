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الطيران الإثيوبي يقصف عاصمة تيغراي

Lebanon 24
26-08-2022 | 09:36
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قصف الطيران الإثيوبي، ميكيلي، عاصمة "تيغراي"، بحسب ما أفادت سلطات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا.
وقال الناطق باسم متمردي "تيغراي" كينديا غيبريهيوت إن "طائرة ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون".
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كما أفاد مصدران في المجال الإنساني لوكالة "فرانس برس" أنهما أبلغا بضربة جوية في ميكيلي، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

هذا وأعلنت الحكومة الإثيوبية أنها "ستبقى على استعداد تام لنقاش غير مشروط، لكنها ستشن عمليات تستهدف القوات العسكرية المناوئة للسلام"، داعية "الأشخاص المقيمين في منطقة تيغراي إلى أن يبقوا بعيدين عن المواقع" التي تضم معدات عسكرية أو منشآت تدريب.
 
 
(روسيا اليوم)
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