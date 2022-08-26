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عربي-دولي

أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني: كييف تستعد للحرب منذ 2019

Lebanon 24
26-08-2022 | 14:30
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أكد أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، أن حكومة بلاده بدأت بالاستعداد لـ"حرب كبيرة" منذ نهاية عام 2019.

وقال دانيلوف لقناة "NTA" التلفزيونية: "نحن كنا نستعد للحرب، وبدأت الاستعدادات بعد 8 و9 كانون الأول 2019، عندما لم يوافق الرئيس زيلينسكي في باريس على الشروط التي عرضتها علينا روسيا وفرنسا وألمانيا. حيث قال: "لا، أيها الأصدقاء، لن يكون هناك "مينسك -3"، سندافع عن بلادنا". في اليوم التالي، أدركوا أن حربا كبيرة مع روسيا أمر لا مفر منه".
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وأشار إلى أن الاستعدادات بدأت "بحذر شديد"، لذلك بعد 180 يوما من العملية الخاصة الروسية "نحن على أراضينا".

وردا على سؤال مقدم البرنامج عن سبب عدم إفصاح الحكومة عن هذه المعلومات، أجاب دانيلوف أنه لا يتوجب على السلطات إطلاع الجميع.
 
(روسيا اليوم) 
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