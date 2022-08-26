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عربي-دولي

بعد العطل والقصف..أوروبا تدعو روسيا للسماح بتفقد "زابوريجيا"

Lebanon 24
26-08-2022 | 15:00
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شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، على "ضرورة" السماح لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفقد محطة زابوريجيا "في أسرع وقت"، معتبرا أن الوضع هناك "مقلق".

جوزيب بوريل اعتبر أن "الوضع حول محطة زابوريجيا مقلق للغاية"، مضيفا أنه "على روسيا إصلاح الأضرار وإعادة وصل المحطة بالشبكة الكهربائية الأوكرانية".
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ويأتي إعراب بوريل عن القلق الأوروبي فيما يرتقب أن تزور بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأسبوع المقبل، بعد تعطلها مؤقتا وتسجيل المزيد من عمليات القصف في المنطقة ليلا، وفق ما أفاد مسؤولون أوكرانيون، الجمعة.

وتسببت الأضرار التي لحقت بخط نقل في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، بانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء المنطقة، الخميس، وزادت المخاوف من وقوع كارثة في بلد ما زالت تطارده كارثة تشيرنوبيل في عام 1986.
 
وصرحت مستشارة وزير الطاقة الأوكراني، لانا زركال، مساء الخميس، أنه "يجري العمل على حل مسائل لوجستية لفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقيام بزيارة منشأة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية ويديرها عمال أوكرانيون منذ الأيام الأولى من الحرب المستمرة منذ 6 أشهر".
 
واتهمت زركال روسيا بـ"محاولة تعطيل الزيارة"، حسب ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
 
(سكاي نويوز عربية) 
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