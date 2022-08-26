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عربي-دولي

النرويج تلتحق بحزمة عقوبات بروكسل السابعة ضد روسيا

Lebanon 24
26-08-2022 | 16:30
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أعلنت وزارة الخارجية النرويجية التحاق أوسلو بالحزمة السابعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
 
وقالت الوزارة في بيانها: "نعلن فرض النرويج عقوبات إضافية على روسيا. حزمة العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في 21 تموز 2022 تم إدخالها على القانون النرويجي وباتت حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم".
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وشملت الحزمة السابعة من العقوبات حظر استيراد الذهب الروسي واستيراد مواد أخرى من روسيا، إضافة إلى تجميد أصول مصرف "سبيربنك" الروسي و50 فردا وكيانا روسيّا إضافيين.
 
(روسيا اليوم) 
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