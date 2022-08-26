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سلطات مقاطعة زابوروجيه تؤكد أنه لا ضرورة لإجلاء المدنيين

Lebanon 24
26-08-2022 | 16:59
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أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه أنه لا ضرورة لإجلاء سكان المناطق المحررة في المقاطعة، رغم قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيه الكهرذرية.
 
وقال روغوف: "لا يوجد أسباب للإجلاء الآن، الوضع في محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة بشكل كامل".
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وأعلنت إدارة مدينة إنيرغودار حيث محطة زابوروجيه النووية، في وقت سابق أن قوات كييف كثفت قصفها المدفعي للمحطة، واستهدفتها بـ6 قذائف أخرى خلال الساعة الماضية.
 
(روسيا اليوم) 
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