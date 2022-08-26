سلطات مقاطعة زابوروجيه تؤكد أنه لا ضرورة لإجلاء المدنيين

أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه أنه لا ضرورة لإجلاء سكان المناطق المحررة في المقاطعة، رغم قصف قوات كييف لمحطة زابوروجيه الكهرذرية.



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وأعلنت إدارة مدينة إنيرغودار حيث محطة زابوروجيه النووية، في وقت سابق أن قوات كييف كثفت قصفها المدفعي للمحطة، واستهدفتها بـ6 قذائف أخرى خلال الساعة الماضية. وقال روغوف: "لا يوجد أسباب للإجلاء الآن، الوضع في محطة زابوروجيه النووية تحت السيطرة بشكل كامل".وأعلنت إدارة مدينة إنيرغودار حيث محطة زابوروجيه النووية، في وقت سابق أن قوات كييف كثفت قصفها المدفعي للمحطة، واستهدفتها بـ6 قذائف أخرى خلال الساعة الماضية.

(روسيا اليوم)