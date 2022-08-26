مدفيديف: العملية الروسية في أوكرانيا هدفها منع اندلاع حرب عالمية ثالثة

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أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، مساء الجمعة، أن العملية الروسية في أوكرانيا هدفها منع اندلاع حرب عالمية ثالثة وفناء العالم.وقال مدفيديف عبر قناة LCI الفرنسية: "آمل ألا نكون قد دخلنا في حرب عالمية ثالثة، والأوضاع حتى الآن ما زالت تحت السيطرة. مع أننا إذا نظرنا للإنجيل وتذكرنا عبارت القديس يوحنا عن نهاية العالم: "وبدا الملاك الأول، وظهر البرد والنار"، حسنا، على الأقل ربما بدا الملاك الأول، لكن نهاية العالم لم يحن وقتها بعد، ونأمل ألا تأتي".وأضاف: "يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمنع الحرب العالمية الثالثة من الحدوث، وسياسة بلادنا تهدف إلى ذلك. بصراحة، هدف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة".