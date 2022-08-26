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عربي-دولي
وفاة 17 شخصاً في أوغندا بسبب شرب خمور مغشوشة
Lebanon 24
26-08-2022
|
17:45
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لقي ما لا يقل عن 17 شخصا مصرعهم ونُقل عدد آخر إلى المستشفى بعد تناول مشروبات كحولية سامة من "كشك" (حانة) على جانب الطريق فى شمال أوغندا، حسبما ذكر مسؤول كبير، اليوم الجمعة.
وقال رئيس المكتب الوطني الأوغندي للمعايير، ديفيد ليفينغستون إيبيرو، إن الضحايا في مدينة أروا تناولوا مشروبا محليا اسمه "City 5" يحتوي على الميثانول - وهو شكل سام من الكحول يستخدم أحيانا كمضاد للتجمد.
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وتوفي الضحايا، وجميعهم رجال تتراوح أعمارهم بين 43 و53 عاما، إما في المنزل أو في المستشفيات، وفق صحيفة "ديلي ميل".
وقال إيبيرو: "العينة التي اختارتها قوة الشرطة الأوغندية من الكشك حيث تباع المنتجات تبين أنها مغشوشة بمستويات مفرطة من الميثانول".
وأضاف: "من المحتمل أن الجناة استخدموا الميثانول بشكل متعمد وغير قانوني كبديل أرخص لزيادة فاعلية المشروب بدلا من الإيثانول الذي يشيع استخدامه في صنع المشروبات الكحولية".
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