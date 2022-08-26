Advertisement

عربي-دولي

كندا تسجّل 1228 إصابة بجدري القرود

Lebanon 24
26-08-2022 | 20:30
A-
A+
Doc-P-984648-637971718246963658.jpg
Doc-P-984648-637971718246963658.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت هيئة الصحة العامة الكندية تسجيل 1228 حالة إصابة بجدري القرود، بما في ذلك 32 حالة دخول إلى المستشفى في البلاد حتى يوم أمس الجمعة.
وقالت الهيئة الصحية إنه من بين الحالات المؤكدة، هناك 582 حالة من أونتاريو و478 حالة من كيبيك و129 حالة من كولومبيا البريطانية و31 حالة من ألبرتا و3 حالات من ساسكاتشوان وحالتان من يوكون وحالة واحدة من كل من نيو برونزويك ومانيتوبا.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-08-27
03:30 | 2022-08-27
03:00 | 2022-08-27
02:30 | 2022-08-27
02:00 | 2022-08-27
01:00 | 2022-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website