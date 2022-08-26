كندا تسجّل 1228 إصابة بجدري القرود

أكدت هيئة الصحة العامة الكندية تسجيل 1228 حالة إصابة بجدري القرود، بما في ذلك 32 حالة دخول إلى المستشفى في البلاد حتى يوم أمس الجمعة.

وقالت الهيئة الصحية إنه من بين الحالات المؤكدة، هناك 582 حالة من أونتاريو و478 حالة من كيبيك و129 حالة من كولومبيا البريطانية و31 حالة من ألبرتا و3 حالات من ساسكاتشوان وحالتان من يوكون وحالة واحدة من كل من نيو برونزويك ومانيتوبا.

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