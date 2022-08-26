زيلينسكي: اتفاق الحبوب أتاح لأوكرانيا تصدير مليون طن من الأغذية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إن أوكرانيا صدرت إلى الآن مليون طن من المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود بموجب بنود اتفاق حبوب توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة.وأضاف زيلينسكي في كلمة مسائية أنه تم إرسال 44 سفينة إلى 15 دولة.وأكد أنه تم استلام 70 طلبا آخر لتحميل سفن، مؤكدا أن هدف كييف هو تصدير ثلاثة ملايين طن شهريا.