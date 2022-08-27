أول قطار يُغادر ووهان متجها إلى موسكو... ماذا يحمل؟

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أفادت الممثلية التجارية الروسية في الصين، بأن أول قطار يضم 50 حاوية محملة بالشاي غادر يوم أمس الجمعة مدينة ووهان الصينية متوجها إلى موسكو.وذكرت الممثلية التجارية الروسية، أن ذلك يجري في إطار المشروع الجديد "قطارات تصدير الشاي الخاصة إلى روسيا".وأشارت الممثلية في بيانها اليوم، إلى أنه المقرر أن تتوجه قطارات "الشاي" من ووهان إلى روسيا بشكل منتظم.