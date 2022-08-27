واشنطن ترفع الصوت: إحذروا التحالف الناشئ "بينهما"!

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" احذروا التحالف الناشئ بين طهران وموسكو، فقد بدأت روسيا في استخدام مسيّرات إيرانية الصنع في الحرب الأوكرانية وعرضت إيران مشاركة شبكاتها المالية لمساعدة روسيا في التهرب من العقوبات، وفقًا لمسؤولي المخابرات الغربية. بالنسبة لروسيا، التي تكافح من أجل الحفاظ على الزخم في أوكرانيا بعد ستة أشهر من الصراع الوحشي، يحذر مسؤولو المخابرات من أن المساعدة الإيرانية الجديدة يمكن أن تغير قواعد اللعبة. وأوضح أحد المسؤولين أن "هذا ليس مجرد تحالف تكتيكي". ومع رفض الصين والهند بيع الأسلحة إلى روسيا، يمكن أن تصبح إيران قناة أساسية للأسلحة والمال.

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وقال مسؤول المخابرات عن إيران إنها "ستقوم بكل ما في وسعها" في ما يتعلق بالتهرب من العقوبات. يمكن لإيران الاستفادة من شبكة بنيتها التحتية الحالية من الشركات الوهمية والمؤسسات المالية الأخرى في هذه الحملة لخرق العقوبات. حذر مسؤولو المخابرات من أن المساعدة المالية الإيرانية لروسيا ستكون أسهل إذا تم رفع العقوبات المفروضة على طهران كجزء من تجديد الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015. لتعزيز مخزون روسيا من الأسلحة المستنفدة، بدأت إيران في تسليم "مئات" من المسيّرات الانتحارية، وفقًا لمسؤولي المخابرات. من المحتمل أن تكون هذه المسيّرات نوعاً جديداً من طراز "شاهد"، بحجم طائرة "بريدايتور" الأميركية، والتي استخدمتها إيران بنجاح في العراق وسوريا".

وتابعت الصحيفة، "تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد، حتى مع اقتراب البلدين ،على ما يبدو ، من التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي. شن الوكلاء المدعومون من إيران غارة بطائرة مسيّرة في 15 آب على قاعدة أميركية في التنف بجنوب سوريا. لم يقتل أو يصب أي أميركي. لكنه كان هجومًا جريئًا، وأعلنت القيادة المركزية الأميركية الثلاثاء أن الولايات المتحدة ردت بـ"الضربات الجوية الدقيقة" على قاعدة بالقرب من دير الزور تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. قال مسؤول كبير في الإدارة يوم الأربعاء: "سنحمي شعبنا ونشن غارات على المسؤولين، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، إذا استمروا في ذلك". وتحذر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن منذ أكثر من شهر من خطر قيام إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة. قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان لشبكة "سي إن إن" في 15 تموز إن إيران "تستعد لتزويد روسيا بعدة مئات من المسيّرات، بما في ذلك تلك المزودة بالأسلحة"، وأن وفداً روسياً قام باختبار "عرض" للطائرات بدون طيار في مطار إيراني. طمأنت إيران وزير الخارجية الأوكراني على الفور بأن التقارير الأميركية كاذبة".

وأضافت الصحيفة، "في الواقع، كان الروس يسارعون لاستخدام المسيّرات الإيرانية في ساحة المعركة. قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي لكاتب المقال يوم الأربعاء: "خلال الأسابيع العديدة الماضية، أجرى المسؤولون الروس تدريبات في إيران كجزء من اتفاقية نقل الطائرات بدون طيار".

وأشارت إلى أن روسيا أطلقت هذا الشهر قمرًا صناعيًا إيرانيًا من نوع "الخيام"، والذي يتمتع "بقدرات تجسس كبيرة". بهدف توسيع العلاقات الاقتصادية الروسية الإيرانية - وبناء إطار للتهرب من العقوبات - أرسلت روسيا مديرين تنفيذيين من غازبروم وشركات أخرى إلى طهران، وفقًا لمقال نُشر يوم الثلاثاء في بوليتيكو. وزار مسؤولون اقتصاديون إيرانيون موسكو أيضًا. وأشارت بوليتيكو إلى أنه "بموجب ما يسميه التجار ترتيب "المقايضة "، يمكن لإيران استيراد الخام الروسي إلى ساحلها الشمالي على بحر قزوين ثم بيع كميات معادلة من الخام نيابة عن روسيا في ناقلات إيرانية تغادر الخليج العربي. يضيف التحالف الناشئ بين موسكو وطهران عقبة جديدة أمام تجديد الاتفاق النووي لعام 2015. لا يزال المسؤولون الأميركيون مقتنعين بأن القيود الذي سيفرضها هذا الاتفاق على تخصيب إيران لليورانيوم ستعزز أمن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن طهران طالبت بتنازلات، خارج إطار الاتفاق، رفضت إدارة بايدن الموافقة عليها حتى الآن".

وبحسب الصحيفة، "أهم مطلب إيراني هو أن تضغط الولايات المتحدة على الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا لوقف تحقيقاتها في مواقع نووية غير معلنة. وقال متحدث باسم فريق التفاوض الإيراني على تويتر يوم الثلاثاء "لن يتم تنفيذ أي اتفاق قبل أن يغلق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل دائم ملف الاتهامات الكاذبة". وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد قال في اليوم السابق إن وكالته لن توقف التحقيق ما لم تتعاون إيران. قال غروسي: "فالتقدم لنا الإجابات الضرورية والأشخاص والأماكن حتى نتمكن من توضيح الأشياء العديدة اللازم توضيحها". يبدو أن الولايات المتحدة ليست على استعداد لتغيير موقفها في ما يتعلق بقضية تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال جون كيربي منسق مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء، "لقد أبلغنا إيران، في العلن وفي الغرف المغلقة، بأنه يجب عليها الإجابة على أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية... موقفنا من ذلك لن يتغير". كما يبدو أن المطلبين الآخرين لإيران ليس لهما صلة بالموضوع. طلبت طهران من واشنطن إزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمتها للجماعات الإرهابية، لكن إدارة بايدن رفضت رفضًا قاطعًا. ويريد الإيرانيون ضمانات بأن الإدارة الأميركية اللاحقة لن تنسحب من الصفقة، كما فعل الرئيس دونالد ترامب. من الواضح أن بايدن لا يمكنه إلزام أي رئيس لاحق بهكذا قرار، ولن يوافق الكونغرس على مثل هذا التعهد".

وتابعت الصحيفة، "صفقة المسيّرات الإيرانية مع روسيا هي علامة على مدى خطورة مشاكل توريد الأسلحة لموسكو بعد ستة أشهر من الحرب في أوكرانيا. يقول مسؤولو المخابرات إن موسكو كانت مترددة في البداية في التواصل مع طهران، التي لا تثق بقادتها والتي عارضت طموحاتها النووية باستمرار. تحب روسيا أن تعتقد أنها قوة عظمى لا تحتاج إلى مساعدة من أي دولة قد تسبب لها الإزعاج. في الوقت الحالي، تكافح روسيا لمواكبة تدفق الأسلحة من الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو إلى أوكرانيا، ولم يعد بإمكانها انتظار العرض الأفضل. هذه الصفقة ستكون مناسبة لموسكو على المدى القصير. لكنها قد تضع روسيا في مكان أكثر عزلة وخطورة".