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"فيروس خطير" ينتشر في نيويورك.. ماذا كُشف عنه؟

Lebanon 24
27-08-2022 | 04:00
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حذر مسؤولو الصحة في ولاية نيويورك الأميركية من توسع "الانتشار المجتمعي" لفيروس شلل الأطفال بعد اكتشافه في عينات من مياه الصرف الصحي القادمة من مقاطعة أخرى شمالي الولاية.

وذكرت هيئة الصحة في الولاية، الجمعة، أن فيروس شلل الأطفال تم اكتشافه في 4 عينات من مقاطعة سوليفان، اثنتان منها في تموز وأخريان في آب.
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وتقع مقاطعة سوليفان على بعد عشرات الأميال إلى شمال غرب مقاطعة روكلاند، حيث أعلن المسؤولون في 21 تموز أول حالة إصابة بشلل الأطفال في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

مع هذا، فقد تبيّن أن الشاب المصاب المجهول لم يتم تلقيحه.

وترتبط عينات مقاطعة سوليفان وراثيا بحالة فيروس شلل الأطفال المسبب للشلل في مقاطعة روكلاند.

وفي السياق، حثت مفوضة الصحة في الولاية ماري تي باسيت، السكان مجدداً على التأكد من تلقيهم اللقاح، بقولها: "إصابة أحد سكان نيويورك بالشلل جراء شلل الأطفال هو أمر يحدث بالفعل كثيرا جدا".

كذلك، قالت باسيت في بيان معد سلفا: "شلل الأطفال في نيويورك اليوم يمثل تهديدا وشيكا لجميع البالغين والأطفال الذين لم يتم تلقيحهم أو لم يواكبوا التطعيمات ضد شلل الأطفال".

وتم تحديد الفيروس حالياً في عينات من مياه الصرف الصحي في ثلاث مقاطعات متجاورة شمال نيويورك هي روكلاند وأورانج وسوليفان.

وعثر أيضاً على فيروس شلل الأطفال كذلك في مياه الصرف الصحي بمدينة نيويورك.

وقال المسؤولون إنه من الممكن أن يكون مئات الأشخاص في الولاية قد أصيبوا بشلل الأطفال ولكنهم لا يعرفون ذلك.

ولا تظهر أي أعراض على معظم المصابين بشلل الأطفال، لكن لا يزال بإمكانهم نقل الفيروس للآخرين خلال أيام أو أسابيع.
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