Advertisement

عربي-دولي

تحذيرٌ كبير.. الناتو يدق ناقوس خطر "القطب الشمالي"

Lebanon 24
27-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-984727-637971948382761071.jpeg
Doc-P-984727-637971948382761071.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الجمعة، من التعزيز العسكري الروسي في القطب الشمالي واهتمام الصين المتزايد بهذا الجزء من العالم.

وخلال زيارة لشمال كندا، قال ستولتنبرغ إن أقصر طريق لأميركا الشمالية للصواريخ والقاذفات الروسية هو فوق القطب الشمالي.
Advertisement

ولفت إلى أن روسيا أنشأت قيادة جديدة للقطب الشمالي وفتحت المئات من المواقع العسكرية الجديدة والعائدة للحقبة السوفيتية السابقة في القطب الشمالي، بما في ذلك مطارات وموانئ في المياه العميقة.

وقال ستولتنبرغ في قاعدة عسكرية كندية في كولد ليك بمقاطعة ألبرتا: "نرى تعزيزًا عسكريًا روسيًا كبيرًا بقواعد جديدة وأنظمة أسلحة جديدة وأيضًا استخدام القطب الشمالي كقاعدة اختبار لأسلحتهم الأكثر تقدمًا، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت".

مع هذا، فقد أشار ستولتنبرغ أيضًا إلى أن الصين أعلنت نفسها دولة "قريبة من القطب الشمالي"، موضحاً أن بكين تخطط لبناء أكبر كاسحة جليد في العالم وتنفق عشرات المليارات من الدولارات على الطاقة والبنية التحتية والمشاريع البحثية في الشمال.

وأضاف ستولتنبرغ: "تعهدت بكين وموسكو بتكثيف التعاون العملي في القطب الشمالي. وهذا يشكل جزءًا من شراكة استراتيجية عميقة تتحدى قيمنا ومصالحنا".

وأشار أيضًا إلى أن تغير المناخ يجعل المنطقة القطبية الشمالية أكثر سهولة للجيوش ورحب بإعلان كندا الأخير أنها ستعزز إنفاقها على الدفاع.

وعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الذي رافق ستولتنبرغ، بعض الإنفاق والأنشطة التي تقوم بها كندا في الشمال.

ويشمل ذلك الوعود بتخصيص مليارات الدولارات للمعدات والقدرات العسكرية الجديدة، بما في ذلك خطط لشراء طائرات مقاتلة جديدة وتحديث نظام نوراد للإنذار المبكر القديم في أميركا الشمالية مع واشنطن.

وقال ترودو، في إشارة إلى هجوم روسي على أوكرانيا: "القرار المشؤوم وغير المبرر لروسيا بقلب ما يقرب من 70 عامًا من السلام والاستقرار لنظام قائم على القواعد من خلال اجتياح جار مسالم، قد غير الطريقة التي ننظر بها إلى القطب الشمالي".
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-08-27
09:00 | 2022-08-27
08:30 | 2022-08-27
08:00 | 2022-08-27
07:30 | 2022-08-27
07:00 | 2022-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website