مؤشرات على تحسّن في الواقع المالي التركي واردوغان يلاطف"اعداءه"

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية:

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لا يجوز أبداً التقليل من شأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على الرغم من سجله الجيد كرجل قوي لا يرحم، إلا أنه دائماً ما يملك البصيرة عندما يتعلق الأمر بالتخلي عن منصب غير موآت ، وها هو يظهرها الآن. خلال العقد الماضي، نصبت تركيا نفسها كقوة مهيمنة إقليميا ، وأنشأت قواعد عسكرية في كل أنحاء الشرق الأوسط، واستعرضت عضلاتها في البحر الأبيض المتوسط، ونشرت قوات في ليبيا وسوريا والعراق. تماشت نظرة أردوغان جنباً إلى جنب مع خطته لنشر نفوذ تركيا في الأراضي العثمانية السابقة وإعادة تشكيل المنطقة على صورة بلاده. الآن، يبدو أن كل هذا يتغير. جاءت الحرب في أوكرانيا، وإحياء المنافسة بين القوى العظمى، وتقليص الولايات المتحدة في المنطقة، كدافع لدول الشرق الأوسط لصب اهتمامها بالداخل، ولتوطيد أنظمتها سعياً منها لتقليل التوترات مع بعضها البعض. تركيا ليست استثناء. خلال العام الماضي، كانت أنقرة ترسل، بعيداً عن الإعلام، مبعوثين إلى عواصم إقليمية، كما عرضت تطبيع العلاقات مع خصومها السابقين".وتابعت الصحيفة، "أعلنت تركيا وإسرائيل الأسبوع الماضي أنهما ستعيدان تعيين السفراء بعد أكثر من عقد من العلاقات المضطربة. في شباط، سافر أردوغان إلى أبوظبي للقاء ولي عهد الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على الرغم من أن وسائل الإعلام التركية صورت بن زايد على أنه عدو لدود لتركيا وراع لمحاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016. في آذار، قام المدعي العام التركي الذي يحقق في مقتل الكاتب الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018 بنقل القضية إلى المملكة العربية السعودية، وتلا ذلك زيارة لاردوغان الى الرياض.كما أرسلت أنقرة وفودًا إلى مصر لإصلاح الأضرار الناجمة عن الدعم التركي لجماعة الإخوان المسلمين . لأردوغان، بالطبع، أسبابه الشخصية وراء رغبته في تكوين صداقات مع أنظمة كان يأمل في هيمنتها ذات يوم. قبل الانتخابات العامة لعام 2023، يبدو الزعيم التركي أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى. مع وجود معارضة موحدة واقتصاد في حالة ركود، فإن شعبيته آخذة في الانخفاض. خزائن الدولة التركية شبه فارغة. الليرة تتراجع، والتضخم حوالي 80٪. على الرغم من قبضته الشديدة على البلاد، فإن فرص أردوغان في إعادة انتخابه غير مؤكدة. يأمل الرئيس في أن تكوين صداقات مع أعداء سابقين، وخاصة دول الخليج الغنية، سيجلب الأموال التي تشتد الحاجة إليها والتي ستمكنه من المضي قدمًا حتى الانتخابات - لدرء خطر الإفلاس من أزمة ميزان المدفوعات التي تلوح في الأفق".وأضافت الصحيفة، "ربما يكون الانقلاب السياسي الأكثر دراماتيكية هو أن أنقرة تلمح الآن إلى أنها مستعدة حتى لبدء الحديث مع نظام بشار الأسد في سوريا - بعد سنوات من الضغط من أجل تغيير النظام في دمشق ودعم جماعات المعارضة المسلحة في شمال البلاد. إصلاح العلاقات مع دمشق لا يتعلق بالتمويل. الأمر كله يتعلق بإرضاء الناخبين الأتراك الغاضبين من وجود ملايين اللاجئين في بلادهم. لطالما دعت المعارضة التركية إلى تطبيع العلاقات مع سوريا، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى عودة طوعية للاجئين السوريين. الآن، بدأ أردوغان في اتخاذ خطوات لتشجيع إعادة ملايين السوريين الذين فروا من النظام إلى أوطانهم. في الواقع، من غير المرجح أن تتحقق العودة. لقد أظهر نظام الأسد أنه غير قادر على الإصلاح أو ضمان ظروف العودة الآمنة. مع وجود 4 ملايين سوري مناهض للنظام داخل تركيا وما زال الملايين على حدودها، لا تستطيع أنقرة فرض تسوية بين المعارضة والنظام، ناهيك عن إعادة السوريين إلى مستقبل غير مؤكد. لكن الوعد بالعودة إلى الوطن، على عكس الواقع، هو الذي يهم قبل الانتخابات. يأمل أردوغان في أن أي حديث عن صفقة مع دمشق يمكن أن يزيل الانتقادات الواسعة النطاق لسياسته تجاه سوريا".وبحسب الصحيفة، "بدأت محاولة أردوغان لخفض التصعيد الإقليمي تؤتي ثمارها مالياً. تظهر احتياطيات البنك المركزي التركي زيادة غير محددة بأكثر من 17 مليار دولار منذ بداية العام. وتشير تكهنات الأسواق بأن هذه الأموال تعود إلى أموال روسية وخليجية إلى حد كبير - وأن المزيد سيأتي. في حين أن حلفاء الناتو ليسوا سعداء بقرار أنقرة تجاوز العقوبات الاقتصادية ضد روسيا وتوفير شريان حياة لنظام فلاديمير بوتين، فقد التزموا الصمت إلى حد كبير بشأن رفضهم. يعتبر موقع تركيا الاستراتيجي في افتتاح البحر الأسود أمرًا حاسمًا للدفاع عن النفس لأوكرانيا. آخر ما يريده الغرب هو استعداء أردوغان ودفعه أكثر نحو الكرملين. إن هجوم أردوغان الدبلوماسي الساحر ذكي من الناحية التكتيكية - لكنه لا يغير حقيقة أنه مدفوع بإدراكه لموقفه الداخلي السيئ. على الرغم من موقف تركيا ، إلا أن النظام الانتخابي لا يزال يسمح بالمنافسة. الناخبون غير راضين عن التضخم المتفشي وسوء الإدارة الاقتصادية الفوضوية واتجاه البلاد بشكل عام. قد يساعد التدفق النقدي الأجنبي في تفادي وقوع كارثة اقتصادية، لكن في النهاية، لا يستطيع بوتين والأسد ومحمد بن سلمان تحديد نتيجة الانتخابات التركية. فالأمر في يد الأتراك وحدهم".