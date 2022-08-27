الأمم المتحدة: القصف الجوي على تيغراي الإثيوبية أصاب دار حضانة

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الغارة الجوية التي استهدفت أمس الجمعة إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أنها أصابت "دار حضانة" وقتلت وجرحت العديد من الأطفال.

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وهو أول تأكيد دولي على إصابة دار حضانة، بعد أن اتهم متمردو تيغراي الجيش الاثيوبي باستهداف روضة أطفال، في حين أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها لا تقصف سوى "أهداف عسكرية".وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كاثرين راسل عبر "تويتر" اليوم السبت، أن "يونيسف تدين بشدة الغارة الجوية التي تعرضت لها ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي في إثيوبيا".وأضافت أن "الضربة أصابت دار حضانة مما أسفر عن مقتل العديد من الأطفال وإصابة عدد منهم".وأكد مسؤول في مستشفى أيدير في ميكيلي لوكالة "فرانس برس" أن المنشأة استقبلت "أربعة قتلى بينهم طفلان وتسعة جرحى". وقال تلفزيون تيغراي الحكومي إن "سبعة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال" قتلوا.