Advertisement

عربي-دولي

الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة كبير للأسلحة الأمريكية في أوكرانيا

Lebanon 24
27-08-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-984789-637972117798024608.jpg
Doc-P-984789-637972117798024608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا في وسط أوكرانيا يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأميركية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.
 
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية: "باستخدام أسلحة برية عالية الدقة، تم تدمير مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 44 الأوكراني قرب بلدة بريوبراجينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع ولمدافع الهاوتزر M777 الأميركية".
Advertisement

وأضاف كوناشينكوف أنه تم أيضا تدمير ستة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة نيكولايف ومنطقة خيرسون.

وأشار إلى أنه نتيجة الأداء الناجح للقوات المشتركة على محور خاركوف تم القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني.

وفي خيرسون، قتل أكثر من 130 فردا ودمرت 10 قطع من المعدات العسكرية لدى صد محاولة وحدات أوكرنية لاجتياز نهر إنغولتس سرا.

وأدت الغارات الجوية على مواقع إحدى كتائب اللواء الآلي 63 الأوكراني في منطقة نيكولايف إلى تكبيدها خسائر تتجاوز 40% من قوامها.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:30 | 2022-08-27
11:00 | 2022-08-27
10:30 | 2022-08-27
10:00 | 2022-08-27
09:30 | 2022-08-27
08:30 | 2022-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website