الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة كبير للأسلحة الأمريكية في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن قواتها دمرت مستودعا كبيرا في وسط أوكرانيا يحتوي على صواريخ وقذائف للأسلحة الأميركية التي يستخدمها الجيش الأوكراني.

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وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية: "باستخدام أسلحة برية عالية الدقة، تم تدمير مستودع ذخيرة كبير تابع للواء المدفعية 44 الأوكراني قرب بلدة بريوبراجينكا بمقاطعة دنيبروبيتروفسك، يحتوي على قذائف لراجمات الصواريخ HIMARS أمريكية الصنع ولمدافع الهاوتزر M777 الأميركية".وأضاف كوناشينكوف أنه تم أيضا تدمير ستة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة نيكولايف ومنطقة خيرسون.وأشار إلى أنه نتيجة الأداء الناجح للقوات المشتركة على محور خاركوف تم القضاء على أكثر من 300 عسكري أوكراني.وفي خيرسون، قتل أكثر من 130 فردا ودمرت 10 قطع من المعدات العسكرية لدى صد محاولة وحدات أوكرنية لاجتياز نهر إنغولتس سرا.وأدت الغارات الجوية على مواقع إحدى كتائب اللواء الآلي 63 الأوكراني في منطقة نيكولايف إلى تكبيدها خسائر تتجاوز 40% من قوامها.