وزارة الدفاع البريطانية تعلن عن تسليم درونات غواصة لأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان اليوم، إن لندن ستتبرع بدرونات غواصة تحت الماء لأوكرانيا لتطهير الساحل من الألغام.



وأضاف البيان: "ستقوم بريطانيا، بتسليم درونات يمكنها الغوص تحت الماء، لأوكرانيا وستقوم بتدريب القوات الأوكرانية في المملكة المتحدة، لكي تتمكن من استخدامها لإزالة الألغام على الساحل.

Advertisement

وذكر البيان، أن الجانب البريطاني يخطط لتسليم أوكرانيا 6 أجهزة غواصة للكشف عن الألغام. سيتم توفير ثلاثة منها من مخزون الجيش البريطاني، وسيتم شراء 3 أجهزة أخرى من مؤسسات الصناعات الدفاعية.



وقالت الوزارة البريطانية: "سيتم تدريب العشرات من عناصر القوات البحرية الأوكرانية على استخدام هذه الدرونات في الأشهر المقبلة، وبدأت المجموعة الأولى بالفعل في التدريب".

(روسيا اليوم)