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وزارة الدفاع البريطانية تعلن عن تسليم درونات غواصة لأوكرانيا

Lebanon 24
27-08-2022 | 09:30
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قالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان اليوم، إن لندن ستتبرع بدرونات غواصة تحت الماء لأوكرانيا لتطهير الساحل من الألغام.

وأضاف البيان: "ستقوم بريطانيا، بتسليم درونات يمكنها الغوص تحت الماء، لأوكرانيا وستقوم بتدريب القوات الأوكرانية في المملكة المتحدة، لكي تتمكن من استخدامها لإزالة الألغام على الساحل.
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وذكر البيان، أن الجانب البريطاني يخطط لتسليم أوكرانيا 6 أجهزة غواصة للكشف عن الألغام. سيتم توفير ثلاثة منها من مخزون الجيش البريطاني، وسيتم شراء 3 أجهزة أخرى من مؤسسات الصناعات الدفاعية.

وقالت الوزارة البريطانية: "سيتم تدريب العشرات من عناصر القوات البحرية الأوكرانية على استخدام هذه الدرونات في الأشهر المقبلة، وبدأت المجموعة الأولى بالفعل في التدريب".
 
(روسيا اليوم) 
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