"بشراكة متجددة".. ماكرون يختتم زيارته للجزائر وسط انتقادات

يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، زيارته للجزائر، بلقاء مع رياضيين وموسيقيين في وهران قبل العودة إلى عاصمة البلاد من أجل تكريس إحياء العلاقات بين البلدين رسميا.





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وبحسب ما ذكرت "فرانس برس"، فإن ماكرون سيزور ميناء وهران وحصن وكنيسة سانتا كروز على مرتفعات المدينة المطلة على البحر المتوسط، ثم ينتقل إلى استوديو تسجيل الأغاني خلال سنوات ثمانينات وتسعينات القرن العشرين "ديسكو مغرب" الذي تخصص في موسيقى الراي التي انتشرت في العالم بفضل مطربين مثل الشاب خالد، وسيحضر عرضا للرقص.



في حين أن زيارة الرئيس الفرنسي ستنتهي بالتوقيع الرسمي على إعلان مشترك، وهي نقطة أضيفت في اللحظة الأخيرة إلى برنامج ماكرون، حيث يتعلق الأمر، بحسب الرئاسة الفرنسية، باتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة".



والتقى ماكرون قبل مغادرته العاصمة الجزائرية، رجال الأعمال وجمعيات شباب طرحوا عليه أسئلة عن مشاكل التأشيرة وتراجع اللغة الفرنسية في الجزائر، والنزاع حول ملفات الذاكرة بين البلدين، حيث وصل مساء أمس الجمعة إلى وهران المدينة المعروفة بانفتاحها في غرب البلاد، وتناول العشاء مع الكاتب كمال داود وشخصيات أخرى من وهران.

(روسيا اليوم)