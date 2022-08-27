Advertisement

عربي-دولي

"بشراكة متجددة".. ماكرون يختتم زيارته للجزائر وسط انتقادات

Lebanon 24
27-08-2022 | 11:30
A-
A+
Doc-P-984792-637972121572685779.jpg
Doc-P-984792-637972121572685779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يختتم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، زيارته للجزائر، بلقاء مع رياضيين وموسيقيين في وهران قبل العودة إلى عاصمة البلاد من أجل تكريس إحياء العلاقات بين البلدين رسميا. 

Advertisement
وبحسب ما ذكرت "فرانس برس"، فإن ماكرون سيزور ميناء وهران وحصن وكنيسة سانتا كروز على مرتفعات المدينة المطلة على البحر المتوسط، ثم ينتقل إلى استوديو تسجيل الأغاني خلال سنوات ثمانينات وتسعينات القرن العشرين "ديسكو مغرب" الذي تخصص في موسيقى الراي التي انتشرت في العالم بفضل مطربين مثل الشاب خالد، وسيحضر عرضا للرقص.

في حين أن زيارة الرئيس الفرنسي ستنتهي بالتوقيع الرسمي على إعلان مشترك، وهي نقطة أضيفت في اللحظة الأخيرة إلى برنامج ماكرون، حيث يتعلق الأمر، بحسب الرئاسة الفرنسية، باتفاق "شراكة متجددة وملموسة وطموحة".  

والتقى ماكرون قبل مغادرته العاصمة الجزائرية، رجال الأعمال وجمعيات شباب طرحوا عليه أسئلة عن مشاكل التأشيرة وتراجع اللغة الفرنسية في الجزائر، والنزاع حول ملفات الذاكرة بين البلدين، حيث وصل مساء  أمس الجمعة إلى وهران المدينة المعروفة بانفتاحها في غرب البلاد، وتناول العشاء مع الكاتب كمال داود وشخصيات أخرى من وهران.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2022-08-27
16:30 | 2022-08-27
16:00 | 2022-08-27
16:00 | 2022-08-27
15:30 | 2022-08-27
15:00 | 2022-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website