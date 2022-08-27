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عربي-دولي

من جديد.. تايوان ترصد نشاط طائرات وسفن حربية صينية حولها

Lebanon 24
27-08-2022 | 11:00
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، السبت، إنها رصدت 21 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان.

وذكرت الوزارة أنه لم تعبر أي طائرة صينية خط الوسط لمضيق تايوان، وهو خط فاصل غير رسمي بين الجانبين، وفق "رويترز".
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ويمثل هذا التطور الأحدث في سلسلة الإجراءات الصينية التي تقول تايوان إن بكين تنفذها بشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة.

والجمعة، قالت تايبه إن 15 مقاتلة صينية حلقت عبر الخط الفاصل لمضيق تايوان.

وبدأت الصين مناورات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، مطلع آب الجاري بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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