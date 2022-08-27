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عربي-دولي

إعلام إسرائيلي: مسيرة مجهولة في هذا المطار تغير مسار رحلة آتية من نيويورك

Lebanon 24
27-08-2022 | 13:00
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قالت وسائل إعلام عبرية إنه جرى "تغيير مسار رحلة قادمة من نيويورك، بسبب دخول مسيرة صغيرة مجهولة إلى مسار الهبوط.

وتم تحويل رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز قادمة من نيويورك إلى تل أبيب، صباح اليوم السبت، بعد أن دخلت طائرة خاصة صغيرة بدون طيار مسار الهبوط عند قرب وصول الطائرة المذكورة.
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وقال مسؤولون في هيئة المطارات الإسرائيلية إن الطائرة بدون طيار اعتبرت ذلك خطرا محتملا على الرحلة، مما أدى إلى قرار تحويل مسارها.

وتحقق الشرطة مع من قام بتشغيل الطائرة بدون طيار في المجال الجوي المحظور بالقرب من مطار بن غوريون.
 
 
(روسيا اليوم)
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