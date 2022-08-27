تطوّر جديد في قضية أسانج

قدم محامو مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، استئنافا في بريطانيا ضد تسليمه إلى الولايات المتحدة.

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وأكد موقع ويكيليكس أن الفريق القانوني لأسانج قدم "أسس استئناف كاملة" في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، ضد الولايات المتحدة، ووزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي وافقت على تسليمه في يونيو الماضي.ويشير البيان الصحفي إلى أن الوثيقة تتضمن "أدلة جديدة مهمة" لصالح أسانج.في وقت سابق، ذكر موقع ويكيليكس أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل وافقت على تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 175 عاما في السجن. ووصفت المنظمة القرار بأنه "يوم أسود" لقضية حرية التعبير.ويواجه أسانج في الولايات المتحدة 175 عاما سجنا لنشره في العام 2010، حوالى 700 ألف وثيقة سرية تتعلق بنشاطات الجيش الأمريكي، خصوصا في العراق وأفغانستان، على موقع "ويكيليكس" الخاص به.