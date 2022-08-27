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عربي-دولي
لتجاوز أزمتها... سريلانكا تحظر استيراد 300 سلعة بينها الشوكولا
Lebanon 24
27-08-2022
|
15:00
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أصبح الوصول للسلع في سريلانكا أمراً صعباً بعد أن فرضت البلاد حظراً جديداً على الاستيراد ليشمل 300 عنصر، من "شامبو" الشعر إلى الشوكولا، وذلك بهدف الحفاظ على احتياطياتها الضئيلة من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تحاول فيه درء الانهيار الاقتصادي، حسبما قالت صحيفة The Times البريطانية.
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وأعلن رانيل ويكرمسينغ، الرئيس الجديد لجزيرة سريلانكا التي كانت مزدهرة في يوم من الأيام، عن هذه الخطوة عندما بدأ محادثات مع فريق صندوق النقد الدولي الذي سيقضي أسبوعاً بالعاصمة كولومبو؛ في محاولة للاتفاق على حزمة إنقاذ للبلاد بمليارات الدولارات. وكانت سريلانكا قد تخلّفت عن سداد جزء من ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار قبل أربعة أشهر.
حلَّ ويكرمسينغ محل الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الذي فرّ من الجزيرة ويختبئ حالياً بفندق في بانكوك بتأشيرة دبلوماسية لمدة 90 يوماً. وقد أبلغته السلطات التايلاندية ألا يغادر المبنى؛ حفاظاً على سلامته.
سلع أساسية جداً
فيما قال إشعار من وزارة المالية السريلانكية إنَّ حظر الاستيراد توسّع ليشمل الشوكولا والعطور والمكياج وغسول الشعر وكذلك الأدوات المنزلية. وتسعى الدولة، التي تحتاج إلى استيراد المواد الغذائية والأسمدة والوقود، إلى عدم حرق ما تبقى لديها من الدولار.
يزيد القرار من البؤس الذي يعيشه 22 مليون مواطن بالبلاد نتيجة النقص في الأرز والعدس والسكر ومسحوق الحليب، إلى جانب البنزين وغاز الطهي، منذ شهور.
ويبلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 1.8 مليار دولار، في انخفاض من 7.5 مليار دولار في عام 2019. ومع تجاوز الدين 100% من الناتج المحلي الإجمالي، من المقرر أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 8% هذا العام، ومن المتوقع أن يصل التضخم إلى 65% الشهر المقبل.
(عربي بوست)
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