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عربي-دولي
لأول مرة في العالم.. تعيين وزير للقهوة في هذا البلد
Lebanon 24
27-08-2022
|
16:00
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أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، الذي أدى اليمين الدستورية هذا الشهر بعد انتخابات شابها أعمال عنف وتأخيرات ومزاعم بالتزوير، عن تشكيل وزارات مستحذة تشمل منصب "وزير القهوة"، وهو المنصب الأول من نوعه في العالم.
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ووصف مارابيه هذه الوزراة بأنها "نهج جديد يهدف إلى تنمية الاقتصاد"، على اعتبار أن القهوة وزيت النخيل أهم الصادرات الزراعية في البلاد.
وسيتولى جو كولي، نائب وزير التجارة والصناعة السابق، وزارة القهوة. فيما سيتكلف فرانسيس مانيك، الذي شغل منصب عضو البرلمان منذ عام 2017، بمنصب وزير زيت النخيل.
وقال مارابيه: "فقدت محاصيل بابوا غينيا الجديدة التقليدية اهتمام الحكومة بها على مدى الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية. نريد إعادتها إلى طاولة المفاوضات".
وأضاف رئيس الوزراء "نحن نقسمها إلى وزراء معينين حتى يتم إدارة هذه البرامج من قبل وزير خاص وبشكل صحيح".
(
euronews)
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