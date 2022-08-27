Advertisement

عربي-دولي

لأول مرة في العالم.. تعيين وزير للقهوة في هذا البلد

Lebanon 24
27-08-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-984839-637972227909616241.jpg
Doc-P-984839-637972227909616241.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة، جيمس مارابيه، الذي أدى اليمين الدستورية هذا الشهر بعد انتخابات شابها أعمال عنف وتأخيرات ومزاعم بالتزوير، عن تشكيل وزارات مستحذة تشمل منصب "وزير القهوة"، وهو المنصب الأول من نوعه في العالم. 
Advertisement

ووصف مارابيه هذه الوزراة بأنها "نهج جديد يهدف إلى تنمية الاقتصاد"، على اعتبار أن القهوة وزيت النخيل أهم الصادرات الزراعية في البلاد. 

وسيتولى جو كولي، نائب وزير التجارة والصناعة السابق، وزارة القهوة. فيما سيتكلف فرانسيس مانيك، الذي شغل منصب عضو البرلمان منذ عام 2017، بمنصب وزير زيت النخيل.

وقال مارابيه: "فقدت محاصيل بابوا غينيا الجديدة التقليدية اهتمام الحكومة بها على مدى الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية. نريد إعادتها إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف رئيس الوزراء "نحن نقسمها إلى وزراء معينين حتى يتم إدارة هذه البرامج من قبل وزير خاص وبشكل صحيح".

 
(euronews)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:56 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2022-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2022-08-27
16:30 | 2022-08-27
16:00 | 2022-08-27
15:30 | 2022-08-27
15:00 | 2022-08-27
14:30 | 2022-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website