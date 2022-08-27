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عربي-دولي

آتية من سوريا... إحباط تهريب أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون! (صور)

Lebanon 24
27-08-2022 | 13:30
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أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية في الأردن محاولة لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تضم أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون، آتية من سوريا.

وتحدث مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن تطبيق قواعد الاشتباك مع المهربين، مما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم باتجاه الأراضي السورية.
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وأفاد المصدر العسكري بأنه تم ضُبط مركبة محملة بكميات كبيرة من المواد المخدرة تحوي 578 كف حشيش و6.447 ملايين حبة كبتاغون، و1876 حبة مخدرة من نوع لاريكا، وعددا من الأجهزة والمعدات المستخدمة لغايات التهريب.


وأكد المصدر العسكري أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وقال إن القوات المسلحة الأردنية - تتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.
 
(روسيا اليوم)
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