آتية من سوريا... إحباط تهريب أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون! (صور)

القوات المسلحة الأردنية تعلن عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية .......https://t.co/W8GqWiz4s5#القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي #الأردن pic.twitter.com/ATanKG2ivd
— غرد يا وطن (@ghrd_ya) August 27, 2022
القوات المسلحة الأردنية تعلن عن إحباط محاولة تهريب أكثر من 6 ملايين حبة كبتاغون قادمة من سوريا
صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية .......https://t.co/W8GqWiz4s5#القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي #الأردن pic.twitter.com/ATanKG2ivd