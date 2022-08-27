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عربي-دولي

اعتقال تاجر مخدرات زود أعضاء البرلمان بالكوكايين.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
27-08-2022 | 14:30
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كشفت صحيفة "سترانا" أن مكتب المدعي العام بمدينة كييف، أعلن أنه تم القبض على مواطن قام ببيع الكوكايين بشكل مستمر في العاصمة وتم العثور على أكثر من 20 كيسا من الكوكايين والمال والذخيرة في منزله.
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وذكرت أن تاجر المخدرات الأوكراني يوري تشيرنيتسكي يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مع مصادرة ممتلكاته.
 
وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن تشيرنيتسكي كان أحد موردي المخدرات الرئيسيين للطبقة السياسية الحاكمة الأوكرانية، بما في ذلك نواب البرلمان الأوكراني من حزب "خادم الشعب" الذي ينتمي إلية زيلينسكي.

وكانت تجري عمليات تسليم الكوكايين إلى العميل في ظروف ورقية كبيرة، على أساس أنها مستندات تجارية.

وفي خريف عام 2019، اتهمته زوجته السابقة باختطاف ابنتهما البالغة ثلاث سنوات.
 
(روسيا اليوم)
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