في ليبيا.. القوات المسلحة تتحرك على ثلاثة محاور نحو طرابلس

جاء في "سكاي نيوز":

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تطورات متلاحقة تشهدها العاصمة الليبية، فما بدأ كمشاحنات معتادة بين الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، تحول إلى ما يبدو عملية عسكرية شاملة.وقالت مصادر مطلعة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القوات المسلحة تتحرك على ثلاثة محاور حاليا نحو قلب العاصمة.على المحور الجنوبي، اقتربت القوات التابعة لأسامة الجويلي من إحكام سيطرتها على مطار طرابلس الدولي ومحيطه، فيما تحركت قوات تابعة لـ"سالم الجحا" من مدينة مصراتة إلى مدينة زليتن، ثم إلى طرابلس عبر المحور الشرقي، فيما تسعى قوات علي بوزريبة ومعمر الضاوي إلى التقدم من جهة الغرب وحتى جسر 17 جنزور.وفي قلب العاصمة تتواصل المواجهات، وبالتحديد في حي باب بن غشير، حيث دخلت النواصي على خط المواجهة إلى جانب القوات التابعة لهيثم التاجوري، في المواجهة ضد "قوات دعم الاستقرار" وقوات عماد الطرابلسي، المؤيدين للحكومة منتهية الولاية، حسب المصادر.وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن أضرار بممتلكات عامة وخاصة، من بينها إحدى المستشفيات، واندلاع عدد من الحرائق، كما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط وفيات وجرحى.