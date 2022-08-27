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عربي-دولي

في ليبيا.. القوات المسلحة تتحرك على ثلاثة محاور نحو طرابلس

Lebanon 24
27-08-2022 | 14:00
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جاء في "سكاي نيوز":
 
تطورات متلاحقة تشهدها العاصمة الليبية، فما بدأ كمشاحنات معتادة بين الجماعات المسلحة في العاصمة طرابلس، تحول إلى ما يبدو عملية عسكرية شاملة.

3 محاور للتحرك
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وقالت مصادر مطلعة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن القوات المسلحة تتحرك على ثلاثة محاور حاليا نحو قلب العاصمة.

على المحور الجنوبي، اقتربت القوات التابعة لأسامة الجويلي من إحكام سيطرتها على مطار طرابلس الدولي ومحيطه، فيما تحركت قوات تابعة لـ"سالم الجحا" من مدينة مصراتة إلى مدينة زليتن، ثم إلى طرابلس عبر المحور الشرقي، فيما تسعى قوات علي بوزريبة ومعمر الضاوي إلى التقدم من جهة الغرب وحتى جسر 17 جنزور.

استمرار المواجهات

وفي قلب العاصمة تتواصل المواجهات، وبالتحديد في حي باب بن غشير، حيث دخلت النواصي على خط المواجهة إلى جانب القوات التابعة لهيثم التاجوري، في المواجهة ضد "قوات دعم الاستقرار" وقوات عماد الطرابلسي، المؤيدين للحكومة منتهية الولاية، حسب المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات أسفرت عن أضرار بممتلكات عامة وخاصة، من بينها إحدى المستشفيات، واندلاع عدد من الحرائق، كما تشير المعلومات الأولية إلى سقوط وفيات وجرحى.
 
 
طائرة عسكرية في مصراتة

ورصدت ‏مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث‏، هبوط طائرة شحن عسكرية بريطانية من طراز "أيرباص إي 400" في مصراتة، حيث لم تمكث في المدينة سوى ساعة واحدة.

وأوضحت المؤسسة، في تصريح إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الطائرة قد تكون نفذت عملية إخلاء لبعض من الضباط البريطانيين الموجودين في قاعدة مصراتة الجوية، تحسبا لاتساع دائرة العنف، أو لنقل بعض الدعم الفني الضروري للقوة العسكرية البريطانية الموجودة بالمدينة.

 
 
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