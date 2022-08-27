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عربي-دولي

"مكافأة" من بوتين.. كل من يترك أوكرانيا إلى روسيا سيحصل على هذا المبلغ

Lebanon 24
27-08-2022 | 23:35
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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتوقيع قرار، أمس السبت، بصرف مبالغ مالية لمن تركوا الأراضي الأوكرانية وجاءوا إلى روسيا، بمن فيهم المتقاعدون والحوامل وذوو الاحتياجات الخاصة.

 

ويقضي القرار الذي نشرته بوابة حكومية بصرف معاشات شهرية قدرها 10 آلاف روبل (170 دولارا) لمن اضطروا إلى مغادرة أراضي أوكرانيا منذ يوم 18 شباط.

 

ويستحق ذوو الاحتياجات الخاصة أيضا نفس الدعم الشهري، بينما تستحق الحوامل مبلغا ماليا لمرة واحدة.

 

ويقضي القرار بصرف تلك المبالغ لمواطني أوكرانيا وأيضا دونيتسك ولوغانسك، وهما كيانان منشقان في شرق أوكرانيا اعترفت روسيا باستقلالهما في شباط الماضي، في خطوة أدانتها أوكرانيا والدول الغربية باعتبارها غير قانونية.

 

ويوم 18 شباط ، أمر بوتين بصرف عشرة آلاف روبل لكل من جاء من دونيتسك ولوغانسك.

 

وتقدم موسكو جوازات سفر روسية للأوكرانيين فيما تصفه كييف وواشنطن بأنه محاولة غير قانونية تبذلها موسكو لضم الأراضي الأوكرانية التي احتلتها في إطار ما تعتبرانه استحواذا استعماريا على الأراضي.

 

وتقول روسيا إنها تنفذ "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا لحماية نفسها والدفاع عن المتحدثين باللغة الروسية الذين تقول إن السلطات الأوكرانية تضطهدهم، وهو ما تنفيه كييف.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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