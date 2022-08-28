32
o
بيروت
36
o
طرابلس
20
o
صور
33
o
جبيل
33
o
صيدا
34
o
جونية
39
o
النبطية
38
o
زحلة
37
o
بعلبك
20
o
بشري
33
o
بيت الدين
38
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين..سفن أميركية تعبر مضيق تايوان
Lebanon 24
28-08-2022
|
03:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، عبرت سفينتان حربيتان مضيق الجزيرة التي لطالما شهدت علاقتها مع بكين توترات متفاوتة.
Advertisement
فقد أكد ثلاثة مسؤولين أميركيين أن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية تعبران المياه الدولية في مضيق تايوان، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم الأحد.
كما أضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن طرادي البحرية الأميريكية تشانسلورزفيل وأنتيتام ما زالا ينفذان عملية العبور التي لا تزال جارية.
يأتي هذا التحرك، فيما تصاعد التوتر مؤخراً بين بكين وتايبيه من جهة وبين الصين والولايات المتحدة، لاسيما يعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، ما دفع بكين إلى إجراء مناورات حربية بالقرب من تايوان للتعبير عن غضبها مما اعتبرته زيادة الدعم الأميركي للجزيرة التي تعتبرها من الأراضي الصينية ذات السيادة.
فيما عمدت حكومة تايوان التي تطالب بالاستقلال كلياً عن الصين وترك سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحديد مصيرهم، إلى تعزيز دفاعاتها وزيادة الدعم المادي للقطاع الأمني الدفاعي.
في حين لا يزال دعم واشنطن للجزيرة، التي تخلت عن العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايبيه لصالح بكين عام 1979، مستمر، وهي تعد أهم مصدر للأسلحة إلى تايوان.
(العربية)
المصدر:
العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد وفاة الراسي.. هذا ما قررته العائلة
Lebanon 24
بعد وفاة الراسي.. هذا ما قررته العائلة
11:10 | 2022-08-27
27/08/2022 11:10:13
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تخرج عن صمتها: هكذا علقت على وفاة شقيقها جورج بحادث مروع.. ما قالته يُبكي الحجر (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تخرج عن صمتها: هكذا علقت على وفاة شقيقها جورج بحادث مروع.. ما قالته يُبكي الحجر (صور)
00:35 | 2022-08-28
28/08/2022 12:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اول تعليق لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها.. واعلامي يكشف عن حالتها النفسية
Lebanon 24
اول تعليق لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها.. واعلامي يكشف عن حالتها النفسية
13:50 | 2022-08-27
27/08/2022 01:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لافت في مطار بيروت.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
مشهد لافت في مطار بيروت.. ماذا يجري؟
13:22 | 2022-08-27
27/08/2022 01:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
جورج الراسي في صالون التجميل... ماذا كان يغني؟ (فيديو)
Lebanon 24
جورج الراسي في صالون التجميل... ماذا كان يغني؟ (فيديو)
09:22 | 2022-08-27
27/08/2022 09:22:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:00 | 2022-08-28
التغير المناخي يكشُف "أسرار" الأنهار الجليدية.. ماذا قالت آخر التقارير؟
05:30 | 2022-08-28
مهمّة استكشاف القمر تنطلق بعد ساعات.. العالم يترقّب!
05:00 | 2022-08-28
تطور جديد يخص الأزمة الروسية الأوكرانية: إنهاء اتفاق
04:30 | 2022-08-28
بصفقة غذائية.. مغادرة 7 سفن الموانى الأوكرانية
04:00 | 2022-08-28
بعد تخصيصه 3 مليارات دولار لأوكرانيا.. برلماني أميركي يهاجم بايدن
03:30 | 2022-08-28
هل تستحق صفقة إيران الإنقاذ؟
فيديو
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
04:56 | 2022-08-28
28/08/2022 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
28/08/2022 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
حطم الرقم القياسي في التهام الفشار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:42 | 2022-08-25
28/08/2022 13:10:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact