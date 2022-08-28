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عربي-دولي

بعد تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين..سفن أميركية تعبر مضيق تايوان

Lebanon 24
28-08-2022 | 03:00
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في أول عملية من نوعها منذ تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، عبرت سفينتان حربيتان مضيق الجزيرة التي لطالما شهدت علاقتها مع بكين توترات متفاوتة.
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فقد أكد ثلاثة مسؤولين أميركيين أن سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأميركية تعبران المياه الدولية في مضيق تايوان، بحسب ما نقلت وكالة رويترز اليوم الأحد.

كما أضاف المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، أن طرادي البحرية الأميريكية تشانسلورزفيل وأنتيتام ما زالا ينفذان عملية العبور التي لا تزال جارية.


يأتي هذا التحرك، فيما تصاعد التوتر مؤخراً بين بكين وتايبيه من جهة وبين الصين والولايات المتحدة، لاسيما يعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، ما دفع بكين إلى إجراء مناورات حربية بالقرب من تايوان للتعبير عن غضبها مما اعتبرته زيادة الدعم الأميركي للجزيرة التي تعتبرها من الأراضي الصينية ذات السيادة.

فيما عمدت حكومة تايوان التي تطالب بالاستقلال كلياً عن الصين وترك سكانها البالغ عددهم 23 مليون نسمة تحديد مصيرهم، إلى تعزيز دفاعاتها وزيادة الدعم المادي للقطاع الأمني الدفاعي.

في حين لا يزال دعم واشنطن للجزيرة، التي تخلت عن العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع تايبيه لصالح بكين عام 1979، مستمر، وهي تعد أهم مصدر للأسلحة إلى تايوان.
(العربية)
المصدر: العربية
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