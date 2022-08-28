الاشتباكات في ليبيا تستعر..ارتفاع حصيلة قتلى مواجهات طرابلس إلى 23 و140 مصاباً

اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في منطقة باب بن غشير في العاصمة الليبية #العربية pic.twitter.com/xU7UpRR2Ie — العربية (@AlArabiya) August 27, 2022

واندلع قتال عنيف في العاصمة الليبية أثناء الليل حيث تبادلت الفصائل المتناحرة إطلاق النار بكثافة ودوت أصوات عدة انفجارات عالية في أنحاء المدينة.



وقال شهود إن الاشتباكات اندلعت في وسط مدينة طرابلس وسط أزمة سياسية بشأن السيطرة على الحكومة الليبية شهدت حشداً متزايداً للجماعات المسلحة حول العاصمة في الأسابيع القليلة الماضية.



وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها على الإنترنت لوسط المدينة عربات عسكرية مسرعة في الشوارع، ومقاتلون يطلقون النار، وسكان محليون يحاولون إخماد الحرائق.

والمواجهة الرئيسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة وإدارة منافسة تحت قيادة فتحي باشاغا يدعمها البرلمان.



وحذرت بعثة الأمم المتحدة في البلاد هذا الأسبوع من أي محاولة لحل النزاع بالعنف.

(العربية)