حادث مروع في هولندا... قتلى جرّاء اندفاع شاحنة وسط حفل بالشارع

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم، أنّ عددًا من الأشخاص لقوا حتفهم في حادث عندما اندفعت شاحنة وسط حفل مقام في الشارع في بلدة نيو بايرلاند جنوب البلاد.



ولم تذكر الشرطة عدداً محدداً للضحايا، لكنّها قالت إنها تحقق في الحادث الذي وقع حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت غرينتش) على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوبي روتردام.

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(DW)