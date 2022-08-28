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عربي-دولي
بصفقة غذائية.. مغادرة 7 سفن الموانى الأوكرانية
Lebanon 24
28-08-2022
|
04:30
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قال مركز التنسيق الخاص بموضوع الحبوب الأوكرانية، إنه سمح لـ7 سفن شحن بمغادرة موانئ أوكرانيا في إطار الصفقة الغذائية.
وأضاف المركز في بيانه: "سمح مركز التنسيق المشترك، اليوم بتحرك سبع سفن تحمل ما مجموعه 210294 طنا من الحبوب والمنتجات الغذائية في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود".
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وذكر البيان أن الحديث يدور عن السفينة INVINCIBLE II، التي تحمل 49500 طن من الشعير وستتوجه من ميناء تشورنومورسك إلى الصين. وكذلك ستغادر السفينة SILVER LADY ميناء يوجني إلى إيطاليا محملة بـ 39494 طنا من الذرة.
والسفينة الثالثة هي FPMC B 201 وستغادر أوديسا إلى مصر محملة بـ 33 ألف طن من القمح. أما السفينة AEOLOS فستنطلق من أوديسا إلى روتردام محملة بـ 30 ألف طن من الذرة.
وستبحر السفينة MELINA من يوجني إلى رومانيا محملة بـ 27500 طن من الذرة. وستنطلق السفينة SOFIE BULKER من أوديسا إلى إسبانيا محملة بـ 27000 طن من الشعير. وستغادر الباخرة أناستاسيا ميناء تشورنومورسك إلى تركيا محملة بـ 3.8 ألف طن من القمح.
تم في 22 تموز في إسطنبول، توقيع اتفاقيات متعددة الأطراف بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية للأسواق العالمية، مقابل مساعدة روسيا في تصدير الحبوب الأوكرانية. يشمل الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
(روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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