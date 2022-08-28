تطور جديد يخص الأزمة الروسية الأوكرانية: إنهاء اتفاق

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أنهى مجلس الوزراء الأوكراني في اجتماع عقد يوم السبت الاتفاق بين حكومتي أوكرانيا وروسيا حول التعاون العلمي والتقني والاقتصادي في مجال الطاقة النووية.أعلن ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيتشوك على قناة تيليغرام: "تم إنهاء الاتفاق بين حكومة أوكرانيا وحكومة روسيا للتعاون العلمي والتقني والاقتصادي في مجال الطاقة النووية المبرم في 14كانون الثاني 1993 في موسكو".وفي 23 آب، أعلنت وزارة المالية الروسية انسحاب كييف من اتفاقية مع روسيا لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل والممتلكات ومنع التهرب الضريبي.