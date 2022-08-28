هل تستحق صفقة إيران الإنقاذ؟

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بعد مرور ما يقرب من 17 شهرًا من الجدل الدبلوماسي، قد يكون هناك بصيص أمل في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "قال مسؤولون أميركيون إنهم أرسلوا ردًا على تعليقات إيرانية بشأن مسودة اتفاق بقيادة الاتحاد الأوروبي من شأنها إنقاذ اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي. قد يسبق تداول وثائق الرد جولة أخرى من المحادثات في فيينا تهدف إلى استعادة شروط الصفقة الأصلية، والتي فرضت قيودًا شديدة على قدرة إيران على تخصيب المواد الانشطارية إلى مستويات تصل إلى مستوى صنع الأسلحة في ءمقابل تخفيف العقوبات. تم كسر هذه الشروط من جانب واحد في عام 2018 من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي رفض الاتفاقية التي أبرمتها إدارة سلفة باراك أوباما وقوى دولية أخرى حتى في الوقت الذي يُعتقد أن إيران ملتزمة بقيودها. وقد عارض الموقعون الأوروبيون والصينيون والروسيون على الاتفاق هذه الخطوة، لكنهم رحبوا بمجموعة من القوى الإقليمية الموحدة في عدائها لإيران - بما في ذلك إسرائيل، التي كان يقودها آنذاك رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو، والأنظمة الملكية العربية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".وتابعت الصحيفة، "زعمت إدارة ترامب، في ذلك الوقت، أن إيران لن تجرؤ على استئناف نشاطها النووي المحظور. ولكن بحلول عام 2019، قامت إيران بتركيب أجهزة طرد مركزي أسرع في منشآتها وبدأت أنشطة التخصيب التي انتهكت قيود الاتفاقية. بموجب اتفاق عام 2015، تم قياس ما يسمى بوقت "الاختراق" لإيران لتوليد ما يكفي من الوقود لصنع قنبلة نووية محتملة، بالأشهر، حتى أقل من عام. والآن، أصبحت مسألة أسابيع، كما يزعم المسؤولون والمحللون. تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في عام 2021 متعهدا بالعودة إلى الاتفاق وكبح جماح زيادة التخصيب الإيرانية. لكن السياسة الداخلية تدخلت في كلا البلدين - لم يكن للاتفاق الفوري مع تخفيف العقوبات على إيران فرصة للنجاح بالنسبة لواشنطن، بينما كان المتشددون في طهران، الذين عارضوا الصفقة الأصلية لفترة طويلة وشككوا في قيمة أي دبلوماسية مع الأميركيين، قد أطاحوا بما يسمى بمعسكر "الإصلاحيين البراغماتيين" للنظام في الانتخابات. وجد استطلاع للرأي حول المواقف الإيرانية هذا الصيف أن أقل من نصف الإيرانيين الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أنه سيتم إعادة إحياء الصفقة، بينما أعرب أكثر من الثلثين عن شكوكهم في أن الولايات المتحدة ستتمكن من التقيد بالتزاماتها. وحذر روبرت مالي، مبعوث بايدن الخاص لإيران، في أواخر العام الماضي في مقابلة مع "النيويوركر" من أن الإيرانيين "يفرغون الصفقة من مزايا حظر الانتشار النووي التي تساومنا من أجلها". واعترف بأنه في مرحلة ما في المستقبل ستكون الدبلوماسية في هذا الشأن "بمثابة محاولة لإحياء جثة ميتة".وأضافت الصحيفة، "من الواضح أن إدارة بايدن لا تعتقد أننا وصلنا إلى تلك المرحلة بعد، لكن احتمالية استعادة الصفقة أعادت إحياء النقاشات الغاضبة المحيطة بوساطة الصفقة الأولية. وأعرب المشرعون الجمهوريون عن غضبهم من أي اتفاق لا يخضع لإشراف الكونغرس. نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن ديفيد بارنيا، رئيس الموساد، وكالة الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس تحذيره من أن الصفقة التي تلوح في الأفق ستكون "كارثة استراتيجية". وحثت سلسلة من التعليقات من النخب السياسية في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الوزراء يائير لبيد، الولايات المتحدة على الانسحاب من طاولة المفاوضات. وذكرت الصحفية كارين دي يونغ في تقريرها، "إسرائيل، ومعارضو الاتفاق الجديد في الكونغرس، قالوا إن رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي سيوفر لإيران مئات المليارات من الدولارات لتمويل الأنشطة الإرهابية وإن انتهاء صلاحية بعض بنوده في وقت مبكر سيسمح لإيران بسرعة بإحياء خطط تصنيع سلاح نووي".وأضافت: " يشكك مسؤولو الإدارة في حسابات الدولار ويقولون إن إعادة فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، حتى مع وجود بعض تواريخ انتهاء الصلاحية، سيوفر عدة سنوات من الراحة من التهديد النووي الوشيك ويتيح المجال لمزيد من المفاوضات"."وبحسب الصحيفة، "إن إدارة ترامب ومؤيدوها الخارجيون الذين تطرقوا إلى الاتفاق يحصدون ما زرعوه. وقالت هولي داغريس، كبيرة الزملاء في المجلس الأطلسي، لكاتب المقال، "لم تتسبب تصرفاتهم في نشوب حرب فحسب، ولكن نتيجة لضعف عملية صنع القرار في إدارة ترامب، وسعت إيران برنامجها النووي بطريقة غير مسبوقة. ما إن وافقت أو لم توافق على خطة العمل الشاملة المشتركة، إلا أنها أفضل طريق للمضي قدمًا في منع إيران من تطوير أسلحة نووية محتملة". وأضافت داغريس أنه لو لم ينسحب ترامب من الصفقة، لكانت "ممارسة بناء الثقة" المتأصلة التي تنطوي عليها خطة العمل الشاملة المشتركة قد استمرت، وربما تؤدي إلى مفاوضات على جبهات أخرى. وقالت "ما إذا كانت تلك المناقشات ستكون بناءة أمرا غير واضح، لكن من الآمن القول إن إيران لن تعتبر دولة على العتبة النووية كما هو الحال بالنسبة للبعض اليوم". ومع ذلك، هناك شعور موازٍ بأن الصقور في واشنطن حصلوا على ما يريدون بالضبط. قال جون غازفينيان، مدير مركز الشرق الأوسط بجامعة بنسلفانيا: "وفقًا لشروطها الخاصة، كان قرار إدارة ترامب الانسحاب من الصفقة ناجحًا للغاية". فقد ألغت أي احتمال للتقارب بين طهران وواشنطن، وشددت التعاون بين إسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة في الخليج وأثارت احتمالية القيام بعمل سري إسرائيلي أو حتى أميركي ضد إيران في المستقبل. ظهرت توترات جديدة في المقدمة وحددت حالة منقسمة - من مؤامرات إيران العنيفة في الخارج وتشدد وكلائها في الشرق الأوسط إلى الأعمال الانتقامية الأميركية، بما في ذلك الضربات هذا الأسبوع على الفصائل المدعومة من إيران في شمال شرق سوريا".وتابعت الصحيفة، "وقال غازفينيان لكاتب المقال، يحاول النظام الإيراني وإدارة بايدن الآن ببساطة "تأمين احتياجاتهما الأساسية والفورية للغاية". تريد إدارة بايدن كبح جماح مسيرة إيران نحو القدرة على إنتاج سلاح نووي، بينما ترحب إيران بتخفيف العقوبات على اقتصادها وصادراتها النفطية. وأشار غازفينيان إلى أن العالم في مكان مختلف عن عام 2015 أو 2009 - عندما دخلت إدارة أوباما في عملية دبلوماسية مع الشركاء الأوروبيين وروسيا والصين بشأن برنامج إيران النووي. "لقد انغمسنا في تفاصيل القضية النووية، وقمنا بهذا الشيء حتى الموت، ونسينا ما هي النقطة الأكبر" - وهذا يعني، كما قال، أن إدارة أوباما تعتقد أن الاتفاقية النووية يمكن أن تبني أساسًا لحوار استراتيجي أوسع من شأنه معالجة المخاوف بشأن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار. لا يبدو أنه هذا الحوار يلوح في الأفق، في حين أن الاستراتيجيين في كلا البلدين غيّروا أولوياتهم منذ فترة طويلة - واشنطن، قررت لابتعاد عن الشرق الأوسط، أما طهران، فتسعى إلى توافق أكبر مع بعض جيرانها، وتوثيق العلاقات مع الصين. وقال غازفينيان إنه من الصعب "حل مشكلة فنية معقدة بشكل استثنائي في سياق مناخ سياسي مختل بشكل استثنائي"، في إشارة إلى الاتفاق النووي والفتن الأوسع بين الولايات المتحدة وإيران. وختم بالقول: "نحن بحاجة إلى تجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة، نحتاج إلى تجاوزها"."