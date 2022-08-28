بينها 3 عربيّة.. قائمة بـ10 دول تنتجُ معظم الغاز الطبيعي في العالم

يمثل إنتاج أكبر 10 منتجين للغاز الطبيعي في العالم حوالى 73% من إجمالي الإنتاج وفقَ إحصاءات العام 2021.

وتصدّرت الولايات المُتحدة الأميركية القائمة إلى جانب روسيا، فيما حجزت 3 دول عربية مكاناً لها في القائمة، هي قطر والسعودية والجزائر.

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ووفقاً للقائمة، فقد تبين أن الولايات المتحدة تنتج سنوياً 934.2 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز، في حين أن روسيا تنتجُ 701.7 مليار متر مكعب من المادة، الأمر الذي جعلها في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر 10 منتجين للغاز بعد أميركا.

مع هذا، كانت المرتبة الثالثة من نصيب إيران التي تنتجُ 256.7 مليار متر مكعب سنوياً، في حين كانت المرتبة الرابعة من نصيب الصين التي تنتج 209.2 مليار متر مكعب من الغاز.

إلى ذلك، فقد تربعت قطر في المرتبة الخامسة بانتاجها 177 مليار متر مكعب من الغاز، في حين جاءت كندا في المرتبة السادسة بانتاج 172.3 مليار متر مكعب.

أما أستراليا فجاءت في المرتبة السابعة بانتاج 147.2 مليار متر مكعب بينما كانت المرتبة الثامنة من نصيب السعودية التي تنتجُ 117.3 مليار متر مكعب. أما النرويج فجاءت في المرتبة التاسعة بانتاج يصل إلى 114.3 مليار متر مكعب من الغاز، في حين حلت الجزائر في المرتبة العاشرة بانتاجٍ يصل إلى 100.8 مليار متر مكعب.

(العربي الجديد)