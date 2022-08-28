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عربي-دولي

جديد "الاتفاق النووي".. هذا ما ستفعلُه طهران

Lebanon 24
28-08-2022 | 06:30
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أفادت وكالة "نور نيوز" المُقرّبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن إيران لن ترد على إجابات واشنطن حول الاتفاق النووي حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل.

وقالت الوكالة: "الدراسة التفصيلية لإجابات الولايات المتحدة على محاور إيران وإصلاحاتها على مسودة المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء".
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وأشارت "نور نيوز" إلى أن "هذه العملية ستستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري (في إيران)".
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