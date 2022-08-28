جديد "الاتفاق النووي".. هذا ما ستفعلُه طهران

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أفادت وكالة "نور نيوز" المُقرّبة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بأن إيران لن ترد على إجابات واشنطن حول الاتفاق النووي حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل.وقالت الوكالة: "الدراسة التفصيلية لإجابات الولايات المتحدة على محاور إيران وإصلاحاتها على مسودة المنسق الأوروبي للمفاوضات النووية ما زالت مستمرة على مستوى الخبراء".وأشارت "نور نيوز" إلى أن "هذه العملية ستستمر على الأقل حتى نهاية الأسبوع الجاري (في إيران)".