30
o
بيروت
35
o
طرابلس
21
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
32
o
النبطية
33
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
33
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تستعيد "هديتها" من سوريا.. ما هي؟
Lebanon 24
28-08-2022
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن روسيا سحبت منظومة "إس-300" للدفاع الجوي من سوريا، لتنقلها صوب البحر الأسود، بهدف دعم العملية العسكرية في أوكرانيا.
وقال موقع "ذا درايف" إن نظام صواريخ أرض-جو من طراز S-300 (SAM) وصل للأراضي السورية عام 2018 لدعم نظام الدفاع الجوي السوري وحماية المصالح الروسية.
Advertisement
وأضاف: "الآن يبدو أن موسكو استعادت هديتها وشحنتها صوب البحر الأسود".
وبحسب ما رصدته الأقمار الاصطناعية لشركة "ImageSat" الخاصة، فإن المنطقة التي كانت تتواجد فيها منظومة "إس-300" بالقرب من مدينة مصياف السورية "باتت فارغة الآن".
في المقابل، ظهرت المنظومة الروسية في طرطوس، وبالتحديد في القاعدة البحرية الروسية، في انتظار سفينة الشحن "سبارتا 2".
وبعد مدة قصيرة، مرّت "سبارتا 2"، وهي ناقلة معروفة للمعدات العسكرية الروسية، عبر مضيق البوسفور في اتجاه البحر الأسود.
ورصدت الأقمار الاصطناعية أن السفينة وصلت، يوم أمس السبت، إلى نوفوروسيسك، وهي قاعدة أسطول البحرية الروسية الرئيسية في البحر الأسود.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نادين الراسي تخرج عن صمتها: هكذا علقت على وفاة شقيقها جورج بحادث مروع.. ما قالته يُبكي الحجر (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تخرج عن صمتها: هكذا علقت على وفاة شقيقها جورج بحادث مروع.. ما قالته يُبكي الحجر (صور)
00:35 | 2022-08-28
28/08/2022 12:35:14
Lebanon 24
Lebanon 24
اول تعليق لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها.. واعلامي يكشف عن حالتها النفسية
Lebanon 24
اول تعليق لنادين الراسي بعد وفاة شقيقها.. واعلامي يكشف عن حالتها النفسية
13:50 | 2022-08-27
27/08/2022 01:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد لافت في مطار بيروت.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
مشهد لافت في مطار بيروت.. ماذا يجري؟
13:22 | 2022-08-27
27/08/2022 01:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرفوا الى جو.. نجل جورج الراسي الوحيد
Lebanon 24
تعرفوا الى جو.. نجل جورج الراسي الوحيد
14:06 | 2022-08-27
27/08/2022 02:06:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع الفنان جورج الراسي الاثنين .. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
وداع الفنان جورج الراسي الاثنين .. إليكم التفاصيل
12:23 | 2022-08-27
27/08/2022 12:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:00 | 2022-08-28
الحرب في أوكرانيا... 4 أسلحة تهدد روسيا وتخيفها
11:30 | 2022-08-28
حصيلة ثقيلة لضحايا الفيضانات المدمرة في السودان
11:00 | 2022-08-28
أزمة الطاقة تنعكس على الأطفال في بريطانيا.. كيف ذلك؟
10:30 | 2022-08-28
الكويت على موعد مع انتخابات برلمانية.. متى سيكون موعدها؟
10:00 | 2022-08-28
بينها 3 عربيّة.. قائمة بـ10 دول تنتجُ معظم الغاز الطبيعي في العالم
09:30 | 2022-08-28
بريطانيا تعلق على قرار روسيا بزيادة عديدِ جيشها.. ماذا قالت؟
فيديو
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
Lebanon 24
فنان عربي يوثق آخر لحظات حياته.. قُتل برصاص اشتباكات وهذه آخر كلماته (فيديو)
11:00 | 2022-08-28
28/08/2022 19:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
Lebanon 24
"لا تروح"... إعلامية سورية تكشف اللحظات الأخيرة للراحل جورج الراسي قبل وفاته
06:20 | 2022-08-28
28/08/2022 19:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
جاسوسة روسية "ساحرة ومثيرة"... من هي ماريا أديلا التي تسلّلت إلى قاعدة مهمّة لـ"الناتو"؟
00:24 | 2022-08-27
28/08/2022 19:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact