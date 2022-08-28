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عربي-دولي

بريطانيا تعلق على قرار روسيا بزيادة عديدِ جيشها.. ماذا قالت؟

Lebanon 24
28-08-2022 | 09:30
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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أنه لم يتضح بعد كيف ستحقق روسيا ما أعلنته من زيادة كبيرة في عدد جنودها بالجيش، لكن من غير المرجح أن تؤدي تلك التعزيزات إلى زيادة قوتها القتالية في أوكرانيا بشكل كبير.
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ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً الأسبوع بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة إلى 2.04 مليون من 1.9 مليون مع دخول الحرب في أوكرانيا شهرها السابع.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة دورية عن الحرب إنه لم يتضح ما إذا كان سيتم تحقيق ذلك من خلال تجنيد المزيد من المتطوعين أو زيادة أعداد المجندين إلزاميا.

وأضافت الوزارة على تويتر أنه في كلتا الحالتين، من المحتمل ألا يكون لذلك تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا نظرا لأن "روسيا فقدت عشرات الألوف من جنودها في حين يتم تجنيد عدد قليل جدا من الجنود الجدد المتعاقد معهم، أما الخاضعين للتجنيد الإلزامي فهم من الناحية الفنية ليسوا ملزمين بالخدمة خارج الأراضي الروسية".
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