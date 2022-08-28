أزمة الطاقة تنعكس على الأطفال في بريطانيا.. كيف ذلك؟





ونقلت الصحيفة عن مديري مدارس، أن المؤسسات التعليمية قد تخفض درجة الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين للتوفير في التدفئة، وستطلب من الطلاب ارتداء سترات.

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وقال مديرو المدارس إنهم نصحوا الآباء بأن يرتدي أطفالهم ملابس أكثر دفئا خلال فترة تشغيل التدفئة، بينما سيتم تزويد أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض بالسترات الصوفية مجانا. وسط أزمة الطاقة التي تعصف بالبلاد، تتجه المدارس البريطانية لشراء سترات للشتاء لطلابها، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "ذا صن".ونقلت الصحيفة عن مديري مدارس، أن المؤسسات التعليمية قد تخفض درجة الحرارة بمقدار درجة إلى درجتين للتوفير في التدفئة، وستطلب من الطلاب ارتداء سترات.وقال مديرو المدارس إنهم نصحوا الآباء بأن يرتدي أطفالهم ملابس أكثر دفئا خلال فترة تشغيل التدفئة، بينما سيتم تزويد أطفال الأسر ذات الدخل المنخفض بالسترات الصوفية مجانا.

ووفقا للصحيفة، فإنه سيزداد هذا العام إقبال الطلاب على وجبات الإفطار المجانية في المدارس، نظرا للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، حيث يحاول العديد من الآباء التوفير حتى في الطعام.



كذلك، ذكرت صحيفة "ذا ميرور" في وقت سابق أن ما يقرب من 9 ملايين بريطاني قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر بعد قرار السلطات رفع الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء بنسبة 80% اعتباراً من تشرين الأول.